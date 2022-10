PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Lucaroni e Duca trascinano i biancorossi nella trasferta di Pollenza: tre punti che valgono la vetta. I ragazzi di Cicarè mostrano la manita al Caldarola, gli arancioblu di Ferranti calano il poker alla Vigor Montecosaro. L'attaccante della Cingolana trasforma il rigore contro l'Esanatoglia

di Michele Carbonari

Un sorprendente Camerino vince il posticipo della sesta giornata d’andata e torna di prepotenza in testa al girone C di Prima categoria.

Lucaroni, sugli sviluppi di un angolo, e Duca, in diagonale servito da Romoli, ribaltano in trasferta il Montemilone Pollenza, alla quinta sconfitta di fila fra campionato e coppa (1-2). I padroni di casa, tornati nelle mani di mister Luca Travaglini, occupano invece il penultimo posto solitario. D’altro canto, i biancorossi di Tiburzi vantano due lunghezze di vantaggio sull’Elpidiense Cascinare, che ha violato di misura Castelraimondo. L’Appignanese vince lo scontro diretto interno contro il Caldarola e la scavalca in classifica, salendo al terzo posto: Fiecconi (azione personale), Mannucci (doppietta), Tarquini ed Edoardo Gagliardini (rigore) timbrano la cinquina. L’autogol di Argalia è l’unica rete biancorossa.

Poker casalingo per l’Urbis Salvia, che si porta ai piedi del podio: Pietrella (rigore), Cullahj (mancino rasoterra sul primo palo), Pettinari (sulla punizione di Curzi) e Curzi stesso (di sinistro) stendono la Vigor Montecosaro (di Cicconofri, su rigore, il gol della bandiera). Poi, tre esanti vittorie esterne. L’Elfa Tolentino costruisce il successo di Sarnano già nel primo tempo, quando vanno a segno Fantegrossi (dalla distanza), Ginaj e Capodacqua. Nella ripresa i ragazzi di Eleuteri restano in dieci e nel finale subiscono il ritorno dei locali di mister Fede, con Gbollo e Gentili, ma non è sufficiente per abbandonare l’ultimo posto in graduatoria (Seculini sbaglia anche un rigore).

Di misura invece le affermazioni di Portorecanati e Cska Corridonia. Giri, lanciato da Petrini, trascina gli arancioni in quel di Montecosaro. Mentre Lambertucci ad inizio match piega la Settempeda, che nonostante la superiorità numerica non riesce a trovare il pareggio. Esito, invece, della sfida fra Cingolana ed Esanatoglia: botta e risposta fra il 42enne Agosto (rigore) e il giovane Noris Buldrini (di testa sugli sviluppi di un angolo).

La top 11 (3-4-3): Piangerelli (Portorecanati); Lucaroni (Camerino), Picchio (Appignanese), Lambertucci (Cska Corridonia); Camerlengo (Montecosaro), Rossi (Montemilone Pollenza), N. Buldrini (Esanatoglia), Giri (Urbis Salvia); Capodacqua (Elfa Tolentino), Agosto (Cingolana), Fiecconi (Appignanese). All.: Tiburzi (Camerino).

Il personaggio della settimana: Renè Agosto (Cingolana). Il suo rigore porta “solo” un punto ai biancorossi di Ballini. Dopo aver realizzato ben 23 reti nella scorsa stagione di Seconda categoria, timbra il cartellino per la seconda volta in questo campionato. A 42 anni suonati si regala una bella soddisfazione e con la sua grinta e voglia vuole contribuire a salvare i biancorossi.