SERIE C - Il capitano giallorosso decide il match salvezza ad inizio ripresa. I ragazzi di Pagliari rischiano qualcosa soltanto nel finale e con il successo di oggi salgono a quota 11 in classifica

di Michele Carbonari

Recanatese fa rima con Alessandro Sbaffo. Il capitano regala ai giallorossi di mister Pagliari la seconda vittoria consecutiva, la prima in trasferta, dopo essere stato decisivo anche nel successo interno contro il Siena. Ad Alessandria è suo il gol che sigla lo 0 a 1 definitivo. Ottima la prestazione dei leopardiani, che trovato il guizzo vincente ad inizio ripresa hanno gestito e mai rischiato di subire la rete del pareggio. Qualche sofferenza solo in poche circostanze, nel finale. La Recanatese fa suo un importante scontro diretto per la salvezza, respira altro ossigeno puro e sale a quota 11 punti nel girone B di Serie C. I giallorossi cercheranno continuità sabato prossimo alle 14.30 all’Helvia Recina di Macerata contro la Fiorenzuola.

La cronaca. Mister Pagliari schiera i suoi con un 4-4-1-1. Fallani ancora fra i pali, in difesa i soliti Somma, Ferrante, Pacciardi e Quacquarelli (da destra a sinistra). Linea a quattro anche a centrocampo, Ferretti e Senigagliesi sulle fasce, Marrone e Raparo al centro. In avanti, Carpani agisce alle spalle di Sbaffo. Grande calcio ad Alessandria, ne risente anche il gioco, le due squadre non forzano mai la giocata e la partita è perfettamente in equilibrio. Al quarto d’ora primo squillo ospite di Morrone dalla distanza, attento Liverani. Al 20′ capitan Simi avanza e prova un timido rasoretta da fuori (out). Dopo cinque giri di lancette sponda aerea di un giocatore dell’Alessandria per Baldi, il quale al volo lascia partire un destro che attraversa tutta l’area ma si spegne sul fondo. Al 28′ Sbaffo riceve palla in area, calcia ma trova l’opposizione di Nunzella. Due minuti più tardi, debole mancino di Senigagliesi, facile preda di Liverani.

La Recanatese approccia meglio il secondo tempo e dopo tre minuti realizza il gol partita: Carpani spizza per Sbaffo, che in area elude la leggera marcatura avversaria e supera Liverani, il quale si vede interrompere l’imbattibilità che durava da quasi 380 minuti. Al 50′ Pacciardi stoppa e tira di destro, palla alta di un nulla. Nella fase centrale della ripresa i ragazzi di Pagliari sono accorti e mantengono equilibrio. Nel finale qualche patema d’animo. Il primo spunto dell’Alessandria arriva solo all’84’: sopra la traversa il colpo di testa di Gazoul. Nel quinto minuto di recupero, stessa sorte anche per l’incornata di Baldi. Finisce 1 a 0 per la Recanatese.

Il tabellino:

ALESSANDRIA (4-2-3-1): Liverani; Baldi, Checchi, Sini, Nunzella; Rota (63′ Pellegrini (91′ Podda)), Speranza; Galeandro, Nichetti (74′ Filip), Ghiozzi (74′ Gazoul); Nepi (63′ Martignago). A disp.: Bellucci, Costanzo, Lombardi, Marietta, Mionic, Perseu, Rizzo. All.: Rebuffi.

RECANATESE (4-4-1-1): Fallani; Somma, Ferrante, Pacciardi, Quacquarelli; Ferretti (69′ Minicucci), Morrone (82′ Alfieri), Raparo, Senigagliesi (69′ Zammarchi); Carpani (82′ Ventola); Sbaffo. A disp.: Bagheria, Amadio, Longobardi, Marafini, Marilungo, Meloni, Tafa. All.: Pagliari.

TERNA ARBITRALE: Ceriello di Chiari (Piatti di Como – Schirinzi di Casarano)

QUARTO UFFICIALE: Cerea di Bergamo

RETE: 48′ Sbaffo

NOTE: ammoniti: Rota, Somma, Morrone, Galeandro, Speranza, Fallani, Raparo, Nunzella. Angoli: 4-2. Recupero: 7′ (0′ + 7′).