Recanatese, la prima gioia (Foto)

Bomber Paloschi illude il Siena,

Ventola e Sbaffo firmano l’impresa

SERIE C - Per i leopardiani è il primo storico successo tra i Pro e arriva all'Helvia Recina contro una nobile decaduta che prima di oggi era la miglior difesa del girone B. Decisive le mosse di mister Pagliari a fine primo tempo, i giallorossi si schiodano dall'ultimo posto in classifica

23 Ottobre 2022 - Ore 16:58 - caricamento letture

di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

La Recanatese scrive la sua storia tra i professionisti all’Helvia Recina conquistando la prima vittoria in serie C al termine di una partita sofferta nel primo tempo e recuperata nella ripresa. Una rimonta confezionata in sei minuti grazie anche alle mosse di mister Pagliari che ha rivoluzionato l’assetto della sua formazione, molto più convincente nei secondi quarantacinque minuti rispetto ad un anonimo primo tempo. Un successo che vale doppio perché ottenuto contro una nobile decaduta del calcio italiano, il Siena, che si è dovuta inchinare ai leopardiani.

Un successo che così spegne anche le polemiche sul fondo dello stadio Helvia Recina che erano state sollevate nelle scorse settimane dal club giallorosso. Una Recanatese trasformata dalle mosse di mister Pagliari che sul finire del primo tempo ha spostato Sbaffo in posizione di attaccante e nelle ripresa ha gettato in campo Ferretti e Ventola, quest’ultimo soprattutto decisivo a dare il là alla rimonta locale. Molto bene anche il portiere Fallani, Senigagliesi e Raparo nelle file giallorosse dove invece ha molto deluso Marilungo impalpabile. Siena che dopo un primo tempo tenuto sotto controllo si è disunito dopo aver subito il sorpasso marchigiano non riuscendo più a rendersi pericoloso verso la porta di Fallani.

Tribuna dell’Helvia Recina ricca di diversi dirigenti di un tempo della Maceratese come gli ex presidenti Andrea Barcaglioni e Massimo Paci, oltre ovviamente al numero uno dei leopardiani Adolfo Guzzini. Reduce da due consecutivi 0-0 la Recanatese ospita un lanciatissimo Siena che occupa stabilmente le zone di vertice della classifica ed in questo campionato ha perso una sola partita contro la Torres a Sassari. Un testacoda autentico, ma i ragazzi di mister Pagliari non possono guardare agli avversari che hanno di fronte avendo l’obbligo impellente di dare uno scossone alla propria classifica che li vede ultimi e senza vittorie in questo difficile avvio di stagione tra i professionisti. La gara di oggi vede un confronto singolare: di fronte l’attacco più anemico del girone B dopo 9 turni (3 soli gol segnati dalla Recanatese) e la difesa bunker (3 gol subiti dai bianconeri toscani). Siena però senza gol in partite ufficiali da 428’. Al seguito dei toscani un centinaio di supporters che occupano il settore di gradinata esponendo striscioni e sostengono i propri beniamini con cori costanti.

Tra i leopardiani è assente Giampaolo e così mister Pagliari si affida al 4-4-2 con Senigagliesi in campo preferito a Ferretti. Si gioca in un pomeriggio assolato e caldissimo. Avvio di marca ospite con un’incursione offensiva che porta alla conclusione da fuori area di Collodel che impegna severamente Fallani in una difficile respinta in calcio d’angolo. All’8’ va Di Santo ad un tiro dalla lunga distanza impattato di testa all’indietro da Raparo che chiama ancora all’intervento il portiere di casa che si rifugia in calcio d’angolo. Buon momento per i bianconeri mentre la squadra di Pagliari fatica ad uscire dalla propria metà campo. Siena che ha un maggior possesso palla ma la sua manovra si esaurisce ai limiti dell’area dei giallorossi. Così di occasioni gol ed emozioni non se ne registrano. Ma al 21’ il Siena sfonda proprio sull’asse Di Santo-Paloschi: traversone pennellato in area per l’ex attaccante del Milan che ruba il tempo al suo marcatore e di testa insacca nell’angolino impossibile da raggiungere per Fallani.

Esplode l’entusiasmo della gradinata dei tifosi toscani. Squadra di Pazzaglia che così concretizza una superiorità territoriale, pur senza grosse palle gol, avuta in questa prima parte della gara. Recanatese troppo leggera in avanti e così mister Pagliari prova a portare avanti Sbaffo per dare più peso alla prima linea. Al 38’ azione potenzialmente pericolosa dei giallorossi con Minicucci che si fa luce sulla destra, entra in area ma invece di provare il tiro in porta effettua un cross su cui non arrivano però gli attaccanti. In chiusura di tempo ancora Minicucci a movimentare l’attacco leopardiano con una conclusione in diagonale che attraversa tutta l’area senese e finisce di poco fuori. In avvio di ripresa mister Pagliari si gioca le carte Ferretti e Morrone per provare a invertire l’inerzia della sfida che aveva visto chiudere il primo tempo in attacco la formazione giallorossa. Ed in effetti la squadra marchigiana appare più viva e intraprendente rispetto al primo tempo. Anche se la manovra si arresta irrimediabilmente sempre ai limiti dell’area dei toscani.

Ma al 16’ improvviso arriva il pareggio dei leopardiani: appena entrato in campo al posto di uno spento Marilungo, Ventola intercetta un pallone nell’area di rigore del Siena e sull’uscita di Lanni lo fulmina con un velenoso rasoterra che regala il pareggio ai suoi. Compendio di un buon finale primo ed inizio secondo tempo della formazione di Pagliari. Secondo gol su azione realizzato in campionato dai giallorossi. Che ci prendono gusto e sei minuti dopo raddoppiano: azione insistita in area di Senigagliesi, serie di dribbling, tocca all’indietro per l’accorrente Sbaffo che fa partire una deliziosa palombella che si insacca all’incrocio dei pali beffando Lanni.

Tifosi giallorossi che non credono ai propri occhi per la rimonta della propria squadra. Siena stordito dall’uno-due degli avversari che fatica a riprendersi nonostante i cambi che mister Pagliuca effettua. Mentre sulle ali dell’entusiasmo la Recanatese prende coraggio e mantiene alto il proprio baricentro. Al 39’ azione insistita di Di Santo che effettua un traversone sul quale svirgola la sfera Raparo, palla all’indietro che costringe Fallani ad un miracoloso salvataggio in angolo. Recanatese che controlla il finale di partita senza correre più rischi prima di lasciarsi andare all’abbraccio dei suoi supporters per questa storica vittoria.

Il tabellino:

RECANATESE (4-4-2): Fallani 6,5; Somma 6, Ferrante 6,5, Pacciardi 6,5, Quacquarelli 6,5; Senigagliesi 7 (dal 37’ s.t. Carpani 6), Alfieri 5,5 (dal 1’ s.t. Morrone 6), Raparo 6,5, Minicucci 6 (dal 1’s.t. Ferretti 6); Marilungo 5 (dal 15’ s.t. Ventola 7), Sbaffo 7,5. (Bagheria, Amadio, Longobardi, Tafa, Guidobaldi, Zammarchi, Marafini, Meloni). All. Pagliari 7.

SIENA (4-3-1-2): Lanni 6; Raimo 6, Crescenzi 6,5, Silvestri 6, Favalli 6; Collodel 6,5 (dal 36’ s.t. Bianchi 5,5), Leone 6, Castorani 6 (dal 10’ s.t. Meli 5); Buglio 5,5 (dal 25’ s.t. Picchi 5); Di Santo 6,5, Paloschi 6,5. (Manni, Farcas, Riccardi, Rizzitelli, De Santis, Franco). All. Pagliuca 5.

TERNA ARBITRALE: Centi di Terni 6 (assistenti Camilli di Foligno e Cravotta di Città di Castello).

RETI: Paloschi (S) al 21’ p.t.; Ventola (R) al 16’ , Sbaffo (R) al 22’s.t.

NOTE: spettatori 400 circa. Ammoniti: Castorani, Di Santo, Raparo, Leone, Ventola, Raimo. Angoli 2-9. Recupero: 2’ (p.t), 5’ (s.t.).

© RIPRODUZIONE RISERVATA