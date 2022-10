MACERATA - In pensione la coordinatrice del reparto di Urologia dell'ospedale di Macerata

Dopo 40 anni in corsia, il meritato riposo. In pensione la coordinatrice del reparto di Urologia dell’ospedale di Macerata Serenella Mariucci. Le colleghe, i colleghi, la direttrice Lucilla Servili e i medici le inviano un abbraccio, augurandole «il meglio per questa nuova fase della sua vita». Per ricordare questo momento le colleghe hanno scritto una breve componimento in rima.

Arriva lei serenella

Nciocchetta qua nciocchetta la

Ma tanto tutte le deve ria’ !

A fine Matina tanto ce se sa

lu dettu sua Non po manca’ !

“Simo fori de ogni grazia de Dio”

Ammo voglio vede quanto nn ce sto più io!

Ripete sempre qui e’ un portu de mare,

Voatri me facete solo incazzare!

Porco ficu Ammo’ che gli dico!

Lu lavaggiu se e’ imputtanitu!

Che te c’ha chiamato a fa che non sai fa!

Li letti deve da rporta’!

Non sapete manco conta’!

Bella bella la serenella

Co la pensio ’ L vita e’ assai più bella!