CONFARTIGIANATO - Il progetto, articolato in tre incontri, promosso per aiutare ad accrescere le proprie competenze manageriali e in preparazione a ruoli da spendere sia a livello aziendale che nel mondo associativo

Si è aperto il 25 ottobre scorso nella sede maceratese di Confartigianato Imprese, il ciclo formativo gratuito per giovani imprenditori “Percorsi dirigenziali”, progetto articolato in tre incontri altamente formativi promossi per aiutare i giovani imprenditori ad accrescere le proprie competenze manageriali e a prepararli a ruoli dirigenziali da spendere sia a livello aziendale che nel mondo associativo.

«Il nostro obiettivo – ha detto Emanuele Conforti, presidente interprovinciale del Gruppo Giovani Imprenditori Confartigianato – è fornire ai giovani imprenditori percorsi di crescita canalizzati su iniziative specificamente create per questo target. Iniziative adeguate sia ai ruoli, spesso altamente impegnativi a cui sono chiamati, sia alle loro specificità, con formule smart e adeguate alle loro esigenze di vita. Ci auguriamo che possano emergere in questo modo figure preparate ai ruoli dirigenziali più disparati e, perché no, anche agli incarichi futuri dell’associazione». Il primo appuntamento si è articolato attorno al tema Costruire un sistema associativo a prova di futuro e nell’occasione è stato promosso un affascinante e stimolante laboratorio con Lego Serious Play: un metodo studiato per dare forma a problemi e concetti astratti, rendendoli concreti e favorendo la discussione di gruppo attraverso la formula del gioco, in collaborazione con il docente certificato Stefano Berdini.

«Attraverso questa iniziativa – ha aggiunto Eleonora D’Angelantonio, responsabile Gruppo Giovani Imprenditori Confartigianato – vogliamo stimolare creatività, imprenditorialità e spirito di associazione nei giovani imprenditori, per aiutarli ad arricchire le proprie competenze manageriali e scoprire in maniera più chiara valori, qualità, talenti, risorse e competenze caratterizzanti nella vita e nel lavoro. Gli iscritti al ciclo di incontri sono 22 e provengono dai più svariati settori di attività: food, impianti, edilizia, moda-calzature, benessere-acconciatura, artigianato artistico, servizi sanitari, autotrasporto, carrozzeria. Tutti si sono confrontati con impegno e grande motivazione nelle attività proposte». Il percorso continuerà con altri due appuntamenti: lunedì 7 novembre e lunedì 21 novembre con Silvio Cardinali, docente Università Politecnica delle Marche. Chi volesse partecipare ai prossimi incontri può chiamare il 0733.366308 o scrivere a e.dangelantonio@confartigianatoimprese.org .