LA DENUNCIA dei residenti di Galleria del commercio per quanto accaduto la scorsa notte

Bidoni dell’immondizia scagliati a terra, gente che, divertita, si fa i selfie, grida, cori da stadio: quando la movida nel centro di Macerata si trasforma in un inferno per i residenti. Cosa che è accaduta questa notte. Verso l’1,30 si sono sentiti, in Galleria del commercio, dei cori da stadio: “Ribalteremo Macerata”.

Poi c’è stata una lite tra dei ragazzi e dopo, in base ai testimoni, sono iniziati a volare i bidoni dell’immondizia. In pratica alcune persone hanno iniziato a scagliare i bidoni, tirandoseli contro, con la conseguenza che ciò che c’era all’interno si è sparso sul pavimento in pietra della galleria. Qualcuno che si trovava a passare ha anche pensato fosse una occasione per farsi un selfie tra i bidoni rovesciati e l’immondizia.

In mezzo a tutto questo si è vista una ragazza che, solitaria, si è messa a raccogliere i bidoni che erano stati buttati a terra e ha rimproverato gli autori della bravata. Nonostante l’impegno della giovane diversa immondizia è stata portata via questa mattina dagli addetti del Cosmari.

Insomma ancora una volta un film già visto in centro con la movida universitaria che passata la mezzanotte degenera in episodi censurabili. E c’è anche chi segnala che mica capita solo nel cuore della notte. Un paio di giorni fa, verso le 19, al primo piano sotterraneo della galleria c’erano due ragazzi che facevano pipì davanti al cantiere.

(redazione CM)