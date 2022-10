MACERATA - I provvedimenti della Polizia locale per regolamentare la circolazione in vista delle commemorazioni in piazza della Vittoria al Monumento ai Caduti e in piazza della Libertà

Per consentire lo svolgimento dei due eventi previsti in occasione delle celebrazioni del 4 Novembre, Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forse Armate, che prevedono la commemorazione in piazza della Vittoria presso il Monumento ai Caduti e un’altra in piazza della Libertà, il Comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare la circolazione nelle due aree interessate dalle manifestazioni.

Il provvedimento prevede: divieto di sosta con rimozione forzata valido dalle 8 alle 11, in piazza della Vittoria, in viale Martiri della Libertà, sugli ultimi 10 stalli di sosta, su ambo i lati, dopo piazza della Vittoria, in corso Cavour, fino al civico 145, circolazione su una sola corsia di marcia per i veicoli provenienti da via Ghino Valenti e via Trento diretti in via Roma e viale Martiri della Libertà, lasciando libera quella sul lato del Monumento ai Caduti e sospensione temporanea della circolazione in piazza Vittoria, durante le fasi salienti della manifestazione. Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 13, in Piazza Libertà, deroga A.P.U. in piazza Mazzini dalle 8 alle 13; divieto di sosta con rimozione forzata, in viale Leopardi, dalle 10 alle 13 nei primi due stalli di sosta a pagamento sotto le mura urbiche, lato Rampa Zara (ex slargo fermata autobus urbani).