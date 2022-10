VOLLEY - Le maceratesi in campo domenica alle 17 per la terza giornata di Serie A1. Symone Abbott: «Arriviamo al match sicuramente cariche dopo la buona prestazione di mercoledì scorso che ci ha regalato i primi preziosi tre punti della stagione»

Si avvicina a grandi passi la terza giornata di andata di Serie A1 femminile per la Cbf Balducci Hr Macerata, in un inizio di stagione davvero denso di impegni. Domenica (alle 17, diretta volleyballworld.tv) le arancionere scendono in campo ancora in Piemonte, stavolta per affrontare la Reala Mutua Fenera Chieri, attuale capolista del campionato dopo le due vittorie ottenute finora, l’ultima ieri sera nel posticipo giocato a Cuneo. Archiviata la soddisfazione per la prima storica vittoria nel massimo campionato, le ragazze di Paniconi (che non potrà ancora contare sulla schiacciatrice polacca Lipska) si preparano ad una sfida che si prospetta davvero impegnativa ma cariche di fiducia per la bella prestazione di mercoledì scorso al Banca Macerata Forum. Oggi Fiesoli e compagne si allenano con una seduta di pesi al mattino e una di tecnica al pomeriggio, poi sabato la partenza verso Chieri: domenica mattina la prova campo al Pala Fenera.

Alla scoperta degli avversari- La Reale Mutua Fenera Chieri arriva al match di domenica con l’entusiasmo alle stelle e a punteggio pieno dopo le due vittorie di inizio stagione. Coach Bregoli dovrebbe partire con la regia di Bosio in diagonale con l’opposta belga Grobelna, capitano della formazione piemontese. Al centro c’è Mazzaro in coppia con la tedesca Weitzel, in banda i colpi e la potenza sono assicurati dalla francese Cazaute insieme alla Villani. Il libero è Ilaria Spirito.

Parla Symone Abbott (schiacciatrice CBF Balducci HR Macerata)- «Arriviamo al match di domenica sicuramente cariche dopo la buona prestazione di mercoledì scorso che ci ha regalato i primi preziosi tre punti della stagione. Siamo però consapevoli che ci aspetta ancora una trasferta difficile, dall’altra parte della rete troveremo una formazione con ancora più entusiasmo e reduce da due vittorie consecutive: Chieri è una squadra molto ben attrezzata e per riuscire ad ottenere un buon risultato dovremo scendere in campo assolutamente determinate e pronte a perfezionare gli aspetti del nostro gioco ancora da migliorare».

Parla Francesca Villani (schiacciatrice Reale Mutua Fenera Chieri)- «Macerata è una squadra che ha già fatto vedere cose molto belle, ha già vinto la sua prima partita in A1 e credo che questo le dia anima e coraggio. Noi dovremo riuscire a imporre il nostro gioco da subito per non far galvanizzare le nostre avversarie, che per quello che abbiamo potuto vedere battono molto bene e difendono tanto, e verranno qua con il coltello fra i denti, forti dei primi punti fatti in classifica. Da parte nostra ci sarà sicuramente la voglia di continuare questa striscia positiva, consapevoli del valore della squadra che avremo davanti».

