CIVITANOVA - Nel week end vietato il transito pedonale in una parte della strada. Con la nuova disciplina della circolazione mancano i posti auto per i residenti, lamentele anche da corso Dalmazia

di Laura Boccanera

Via Nave off limits per la movida, proteste pure per i parcheggi da parte dei residenti di corso Dalmazia. Guerra per i parcheggi nel borgo marinaro dove da domani parte la rivoluzione viabilità. Due le ordinanze che riguardano via Nave: una infatti è l’ordinanza permanente che disciplina la circolazione con divieto di sosta lungo la via nel tratto di nuova pavimentazione, dal vialetto nord fino a via Duca degli abruzzi con divieto di transito per tutti tranne per i residenti, l’altra è l’ordinanza in vigore nel fine settimana che prevede nel tratto successivo, da via Duca degli Abruzzi a via Lauro Rossi il divieto di transito pedonale.

Un’ordinanza adottata anche lo scorso anno per limitare gli assembramenti di giovani che hanno scelto le vie del borgo marinaro come zona di ritrovo creando però non pochi malumori ai residenti che trovano il giorno successivo oltre che sporcizia anche auto danneggiate perché i ragazzi sovente usano i cofani delle auto come sedute. L’interdizione di quel tratto di via Nave infatti ha come unica soluzione quella di portare il flusso di giovani su via Carena e sul tratto precedente di via Nave di fatto non risolvendo nulla.

Ma la nuova ordinanza permanente disciplina anche la circolazione sulle altre vie del borgo marinaro come via Carena, via Conchiglia e via Lido e ora ad insorgere sono i residenti di corso Dalmazia. Ponendo infatti il divieto di sosta su tutte le vie con nuova pavimentazione infatti si apre la voragine del problema parcheggi dal momento che almeno una trentina di posti auto vengono meno nelle vie interessate. La giunta ha pertanto stabilito come misura ritenuta risolutiva di concedere per la fascia oraria notturna (dalle 20 alle 8 del giorno dopo) e per la pausa pranzo (dalle 12.30 alle 15) piazzetta Ramovecchi ai proprietari di ticket per la zona verde, ossia quella del borgo interessata dalla nuova ordinanza. Rimane fuori però corso Dalmazia e i residenti di quella via utilizzavano proprio piazza Ramovecchi per il parcheggio e da domani in pratica non saranno più autorizzati a parcheggiare lì. Da qui la richiesta alla giunta di poter accedere anche loro alla zona verde così da ottenere il pass.