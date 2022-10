Borgo marinaro, rivoluzione viabilità:

area pedonale nel weekend

e divieto di transito nei feriali

CIVITANOVA - Dal 28 ottobre diventa permanente l'ordinanza sperimentata quest'estate per la circolazione lungo le vie Carena, Conchiglia e Nave

15 Ottobre 2022

Dal 28 ottobre borgo marinaro di Civitanova chiuso al traffico: area pedonale nel fine settimana e divieto di sosta e transito in via Nave, via Carena e via Conchiglia.

Dopo il rifacimento del manto stradale che ha coinvolto le vie del borgo marinaro nel nuovo tratto da vicolo Venere a via Duca degli Abruzzi diventa stabile la misura di ztl decisa dalla giunta. Nuova viabilità per le vie del borgo marinaro (e nuovi disagi per i residenti alle prese con la lotteria dei parcheggi per la ricerca di un posto auto). Dal 28 ottobre infatti diventa operativa l’ordinanza della polizia municipale per le nuove vie oggetto della Ztl che comprende via della Nave nel tratto compreso tra il vialetto Nord e via Duca degli Abruzzi, via Carena tratto compreso tra vicolo Marte e via Duca degli Abruzzi, via Conchiglia nel tratto compreso tra il vialetto Nord e via Duca degli Abruzzi, via Trento nel tratto compreso tra corso Umberto I° e corso Dalmazia, via Lido nel tratto compreso tra il vialetto Nord e via Duca degli Abruzzi, vicolo Nettuno nel tratto compreso tra via Della Nave e via Pola, vicolo Marte nel tratto compreso tra corso Umberto I° e via Pola, vicolo Venere nel tratto compreso tra corso Umberto I° e via Gorizia.

La novità sta nel divieto di circolazione in via Carena, Conchiglia e via Nave, con alcune differenziazioni fra fine settimana e giorni feriali. Nei festivi e nel week end tutto il borgo marinaro diventa isola pedonale senza distinzione per residenti o non residenti con il posizionamento di sbarre. Diventa praticamente definitiva la misura già sperimentata questa estate. Dal venerdì alla domenica, dalle 18 alle 2 e nei festivi la ztl diventa area pedonale urbana. Nei giorni feriali invece rimane il divieto di transito in via Carena e Conchiglia per tutti, compresi residenti ad eccezione di mezzi di soccorso e della raccolta rifiuti e per chi ha ridotte capacità motorie e il divieto di sosta. In via Nave nei giorni feriali consentito il transito solo ai residenti e ai mezzi di soccorso e la sosta solo per operazioni di carico e scarico. Riservati in piazza Ramovecchi per i possessori del tagliando ztl verde i parcheggi ma solo per fasce orarie: dalle 12.30 alle 15.30 e dalle 20 alle 8 del giorno successivo.



