MONTE CAVALLO - Sotto accusa marito e moglie, Giuliano Pontani e Francesca Germoni. Per lui multa di 600 euro, lei (avversaria del primo cittadino alle ultime elezioni) è stata assolta. Parte civile si era costituito Pietro Cecoli

Diffamazione al sindaco di Monte Cavallo, lui condannato a 600 euro, lei assolta. La sentenza oggi al tribunale di Macerata. La vicenda risale al maggio 2019. Imputati Giuliano Pontani, 54 anni, e la moglie, Francesca Germoni, 51, (che all’epoca era candidata sindaco a Monte Cavallo per le elezioni del 26 maggio 2019).

Secondo l’accusa Pontani avrebbe fatto un commento su Facebook ad una foto pubblicata dal sindaco Pietro Cecoli sul proprio profilo. Avrebbe scritto: «la vergogna non sa cosa è… Va pure in giro con la fascia tricolore, bella figura che fa il paese… Ne ha fatte molte altre e va in giro come fosse la persona più onesta». In un altro commento ad un articolo avrebbe scritto «sono curioso di vedere i sostenitori di Salvini che sono per la legalità se si tengono un ladro in casa». E in un altro ancora avrebbe detto: «non servono articoli, i cittadini di Monte Cavallo conoscono perfettamente il sindaco, persona disonesta e bugiarda. Ha sempre gestito il Comune come fosse cosa sua, chi fa finta di non sapere è complice o è socio in affari».

Per quanto riguarda Germoni, l’accusa contestava un post, in cui avrebbe scritto: «partiti tardi e in netto svantaggio rispetto ad un sindaco, che regna da oltre trent’anni, che è riuscito a compiere inciuci con chi in questi trent’anni è stato all’opposizione». Oggi la sentenza del giudice Roberto Evangelisti con l’assoluzione per Germoni e la condanna per Pontani a 600 euro di multa e ad un risarcimento di 1.500 euro. Marito e moglie sono assistiti dall’avvocato Giuseppe De Rosa. Parte civile Cecoli, tutelato dal legale Francesco Copponi.