SERIE A - Il fischietto maceratese designato per il match in programma lunedì 31 ottobre alle 18,30: è la quinta designazione stagionale nel massimo campionato italiano, la 37esima in carriera

Un’altra designazione in Serie A per l’arbitro di Appignano Juan Luca Sacchi. Il 38enne fischietto maceratese dirigerà Verona-Roma in programma lunedì 31 ottobre alle 18,30 al Bentegodi incontro valevole per la 12esima giornata del massimo campionato italiano. Mauro Vivenzi e Alessandro Cipressa saranno gli assistenti, con quarto uomo Niccolò Baroni. In sala video, infine, siederanno Fabio Maresca (Var) e Gianluca Aureliano (Avar). Per Sacchi si tratta della quinta presenza stagionale in Serie A, dopo Fiorentina-Cremonese (prima giornata), Monza-Atalanta (quinta), Lazio-Spezia (ottava), Inter-Salernitana (decima), la sesta se si include la direzione di Empoli-Fiorentina quando da quarto uomo ha rilevato nel corso del match l’arbitro Marchetti infortunato (leggi l’articolo). Complessivamente, Verona-Roma è la 37esima designazione in carriera nella massima serie.

Sacchi ha diretto in Serie A una sola gara dei giallorossi. L’occasione fu Sampdoria-Roma, giocata il 2 maggio 2021 e terminata con una sconfitta per la squadra allenata da Paulo Fonseca (2-0, con un rigore sbagliato da Dzeko). Ha arbitrato gli scaligeri nove volte: 5 in Serie B e 4 in Serie A. Il bilancio sorride ai veronesi che, nelle gare del massimo campionato dirette da Sacchi, hanno ottenuto tre vittorie e una sola sconfitta (contro l’Atalanta il 12 dicembre 2021, per 1-2). L’ultimo successo risale alla scorsa stagione quando i gialloblu di Tudor, il 27 febbraio 2022, hanno sfidato il Venezia al Bentegodi vincendo 3-1.