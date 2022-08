Derby toscano, ko l’arbitro:

lo sostituisce Sacchi

SERIE A - Il fischietto di Appignano, designato come quarto uomo, ha preso il posto di Marchetti nella gara tra Empoli e Fiorentina

21 Agosto 2022 - Ore 20:45 - caricamento letture

Infortunio a Marchetti, arbitro del derby toscano al ‘Castellani’ fra Empoli e Fiorentina: al suo posto entra Juan Luca Sacchi. Il ‘fischietto’ si è fermato al 10′ del secondo tempo, per un infortunio muscolare (a un polpaccio) e, dopo cinque minuti di interruzione del gioco, si è resa necessaria la sua sostituzione. Al suo posto è entrato il collega di Appignano, che era stato designato come quarto uomo. Il derby è finito 0-0, due i rossi sventolati da Sacchi: uno a Luperto in campo e l’altro a mister Paolo Zanetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA