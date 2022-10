Manutenzione straordinaria

delle pavimentazioni in centro:

cambia la circolazione

MACERATA - Per consentire i lavori in via XX Settembre, piazza Oberdan e via Gramsci, il Comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza per modificare temporaneamente la viabilità

Per consentire i lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali di via XX Settembre, piazza Oberdan e via Gramsci, il Comando della Polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza per modificare temporaneamente la circolazione stradale nel centro storico cittadino. Questo quanto prevede il provvedimento, valido da lunedì 31 ottobre a sabato 12 novembre e comunque fino al termine della prima fase dei lavori.

In via XX Settembre tratto da piazza Oberdan a via Domenico Ricci: divieto di transito, nel tratto interessato dai lavori con sbarramento, eccetto pedoni su apposito percorso e divieto di sosta.

In largo Amendola: divieto di transito in via Gramsci, eccetto residenti, mezzi servizio postale, forze dell’ordine e carico scarico autocarri presso pubblici esercizi e scuola, senso unico alternato con precedenza ai veicoli in uscita, strada senza sbocco a 100 metri e direzione obbligatoria a destra verso corso Matteotti per tutti i veicoli.

In via Gramsci: divieto di transito, eccetto residenti, mezzi servizio postale, forze dell’ordine e carico scarico autocarri presso pubblici esercizi e scuola, istituzione di sosta per i veicoli in modo parallelo all’asse stradale verso il loggiato di Palazzo degli Studi per garantire la fluidità della circolazione a senso unico alternato di marcia, direzione obbligatoria “a sinistra” verso piazza Battisti – uscita corso Matteotti – per i veicoli provenienti da piazza Oberdan.

In piazza Cesare Battisti: creazione di una corsia di marcia verso Palazzo degli Studi per l’uscita dei veicoli da via Gramsci verso corso Matteotti, spostamento dei dehors verso il lato opposto al loggiato di Palazzo degli Studi per garantire una corsia di transito pedonale.

In via Domenico Ricci: inversione del senso di marcia.

L’ordinanza dispone anche, durante l’esecuzione dei lavori, l’interruzione del servizio pubblico trasporti dell’Apm e la sospensione del controllo elettronico dell’accesso all’Apu di corso Matteotti.

