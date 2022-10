Tamponamento in superstrada, code

MORROVALLE - Coinvolte tre vetture, l'incidente è avvenuto intorno alle 16 in direzione mare. Nulla di grave per chi era a bordo

Tamponamento tra tre auto lungo la superstrada, disagi e code dopo l’uscita per Morrovalle in direzione mare. Nulla di grave per chi era a bordo delle vetture, l’unica ad avere necessità di essere soccorsa è stata una donna che ha riportato una leggera ferita ad un polso a causa dell’airbag.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16. Il tratto è quello, all’incirca, che era stato interessato dai lavori di asfaltatura della strada. Stavolta però i lavori non c’entrano (ormai sul tratto non ci sono più cantieri aperti). Da chiarire le cause dell’incidente, una vettura comunque sia ha frenato e da lì sarebbe nato il tamponamento. Sul posto per i soccorsi è intervenuto il 118. A causa dell’incidente per gli automobilisti si è materializzato l’incubo delle code con auto incolonnate su entrambe le corsi in direzione mare.

