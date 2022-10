Trattore si sfrena e investe una coppia:

morto il marito, grave la moglie

CERRETO D'ESI - Nel tragico incidente ha perso la vita Enzo Carlucci, 79 anni, mentre in pericolo è la moglie 70enne. A dare l’allarme al 112 è stato il figlio

Sono stati investiti da un trattore cingolato nella campagna di Cerreto d’Esi (Ancona).

La tragedia è avvenuta in via Bargatano quando il mezzo agricolo, per motivi in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul luogo, si sarebbe improvvisamente sfrenato.

Nel tragico incidente è morto un 79enne, Enzo Carlucci, mentre in pericolo di vita è la moglie 70enne dell’uomo. A dare l’allarme al 112 è stato il figlio, rimasto illeso.

La dinamica non è ancora completamente chiara e i carabinieri di Fabriano stanno lavorando per una ricostruzione accurata ascoltando proprio il figlio, che in quel momento era presente con i genitori.

Il mezzo agricolo avrebbe dunque colpito in pieno la coppia, marito e moglie, per poi passargli sopra con il cingolo.

Nel tragico incidente, la 70enne è rimasta gravemente ferita e l’anziano è invece deceduto a seguito dei traumi da compressione riportati.

Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco e dei mezzi del 118.

Per Enzo Carlucci, non c’è stato purtroppo nulla da fare se non constatare il decesso. Gravissime invece le condizioni della donna. Trattata sul posto, per il trasferimento d’urgenza al nosocomio regionale di Torrette è stato richiesto l’intervento di Icaro.

La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni cliniche critiche tanto da essere in prognosi riservata.

