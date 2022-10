“De Sidera”, Carlo Marrale

chiude la rassegna

MACERATA - Questa sera al Lauro Rossi il fondatore dei Matia Bazar si racconterà al direttore artistico Filippo Davoli inframezzando alla chiacchierata le sue migliori canzoni dal vivo

Seconda e ultima giornata di appuntamenti con il festival “De Sidera”, organizzato dal Comune di Macerata in collaborazione con la casa editrice “Industria&Letteratura” e l’associazione culturale “C-Lindro”, per la direzione artistica di Filippo Davoli.

Dopo la riuscita degli incontri di ieri all’Auditorium della Biblioteca “Mozzi-Borgetti”, che hanno visto protagonisti “a proposito di stelle” la pittrice maceratese Irene Dipré, insieme a Fania Petrocchi (produttrice di fiction per la Rai) e il regista Matteo Gagliardi, che ha presentato il suo nuovo docufilm “Mirabile visione”, incentrato sull’Inferno dantesco, oggi le stelle si caleranno in ambito letterario e musicale.

Nella fattispecie, alle 18, ancora all’Auditorium della “Mozzi-Borgetti” lo scrittore e critico Guido Garufi parlerà delle stelle (ma anche del desiderio) dalla poesia di Leopardi a quella di Mario Luzi. Interverrà al suo fianco il cantautore Enzo Nardi.

Alle 21 al teatro Lauro Rossi sarà invece la volta del cantautore Carlo Marrale, noto ai più come fondatore, autore, voce e chitarra del gruppo dei Matia Bazar, al fianco di Antonella Ruggiero. “Bimbo”, questo il suo antico soprannome, vanta anche una proficua carriera come solista e come autore per interpreti del calibro di Mina, Milva, Miguel Bosé, i Pet Shop Boys, Irene Cara, etc.A Macerata – partendo da “La prima stella della sera” (questo il titolo dell’incontro/concerto) – si racconterà a Filippo Davoli inframezzando alla chiacchierata le sue migliori canzoni dal vivo.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e per l’ingresso a teatro non serve la prenotazione.

