Controlli a tappeto a Macerata:

identificate 116 persone, fermati 64 veicoli

LA POLIZIA ha passato al setaccio le zone ritenute più a rischio: dai Giardini Diaz alla stazione

Controlli a tappeto a Macerata: identificate 116 persone, fermati 64 veicoli. E’ il bilancio di uno specifico servizio messo in campo mercoledì e giovedì dalla polizia su disposizione del questore, in seguito alle tematiche approfondite in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura.

In campo gli agenti della questura, dell’Ufficio immigrazione, del Reparto prevenzione crimine di Perugia e dell’Unità cinofila di Ancona. Al setaccio le aree ritenute più a rischio: i Giardini Diaz e il parco di Fontescodella, il terminal bus in Piazza Pizzarello, la stazione, spazi di aggregazione dei giovani e gli istituti scolastici della città. In totale dunque sono state identificate 116 persone e sottoposti a controllo 64 veicoli. Saranno inoltre verificate le posizioni degli extracomunitari fermati, per capire se siano in regola col permesso di soggiorno.

