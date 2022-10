Colpo da 50mila in una maglieria

«Si sono finti corrieri per caricare la merce»

Due arresti dopo la caccia all’uomo

MONTEFANO - Il furto alla Maglieria Sabri. La titolare: «Avevano le mascherine, tutto è durato pochissimi minuti. Devo ringraziare le forze dell'ordine e il sindaco per la tempestività dell'intervento». Grazie a un'indagine lampo dei carabinieri, sono scattate le ricerche in tutta Italia. I malviventi sono stati fermati a Cassino con la refurtiva

Maxi colpo in una maglieria, i ladri si fingono corrieri e scappano con 50mila euro di bottino. Indagine lampo: due arresti. E’ successo ieri a Montefano. A finire nel mirino dei malviventi la Sabri Maglieria. In due si sono presentati nell’azienda, dove era pronta una spedizione di maglie griffate.

«Noi – spiega la titolare Sabrina Storani – stavamo aspettando il corriere di una nota griffe, la spedizione era pronta. I due si sono presentati la prima volta in pausa pranzo e non sono stati fatti entrare. Sono tornati dopo ed è successo tutto in pochissimi minuti. Avevano le mascherine, sono stati fatti entrare nel cortile. Mentre una dipendente si è messa a controllare tutta la documentazione per accertarsi che fosse proprio il corriere che stavamo aspettando, loro hanno caricato parte della spedizione sul furgone e sono scappati. Abbiamo provato ad urlare e corrergli dietro, ma non c’è stato niente da fare: sono riusciti a fuggire, tra l’altro bloccando anche il cancello. A quel punto abbiamo allertato subito il 112 e i carabinieri sono arrivati subito in azienda. Pure il sindaco Angela Barbieri si è resa subito disponibile appena l’ho chiamata, ed è arrivata anche la polizia municipale. Non posso che ringraziarli tutti, le forze dell’ordine e il primo cittadino, per le tempestività dell’intervento e perché mi sono sentita davvero appoggiata da loro. Per fortuna poi c’è stato anche il lieto fine».

I militari, infatti, hanno raccolto le testimonianze e visionato le immagini delle telecamere comunali e dell’azienda. Così sono riusciti a risalire alla targa del furgone e alla direzione che aveva preso durante la fuga. Non era un furgone rubato, così i militari sono riusciti anche a identificare i due, di origine campana, sulla trentina. I nominativi dei due e la targa del veicolo con il quale erano fuggiti sono stati così diramate a livello nazionale. Ciò ha permesso a una pattuglia della Stradale di Cassino di individuare il furgone ricercata, recuperare la refurtiva e arrestare i due.

A Macerata, invece, i militari del Radiomobile hanno fermato in centro tre giovani: sono tutti stati segnalati come assuntori alla prefettura, perché trovati in possesso di hashish ed eroina. Denunciate infine tre persone per guida in stato di ebbrezza: tutte sono state fermate mentre erano alla guida con un tasso di alcol superiore allo 0,8. Per tutti e tre è scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.

