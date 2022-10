Colpo in banca sfuma,

tra i clienti c’era un poliziotto

MACERATA - Condannato a 10 mesi e 20 giorni un 59enne. Aveva tentato una rapina alla Banca popolare di Ancona in via Carducci

Va in banca per fare una rapina, ma tra i clienti presenti c’è un poliziotto e il colpo sfuma. Condannato a 10 mesi e 20 giorni Alessandro Annunziata, di Torre Annunziata, 59 anni.

I fatti contestati all’uomo risalgono al 25 febbraio 2016. Secondo l’accusa sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, Annunziata quel giorno era entrato alla Banca Popolare di Ancona in via Carducci, a Macerata. L’uomo si era diretto velocemente alle casse e aveva intimato all’impiegata, che poi aveva accusato un malore per lo spavento: «Datemi i soldi, questa è una rapina». Una frase che aveva sentito un poliziotto che si trovava in banca, fuori servizio, e che era immediatamente intervenuto. Aveva bloccato il rapinatore che in seguito era stato denunciato per tentata rapina. Nel frattempo la dipendente della banca era stata soccorsa dal 118 per il malore che aveva accusato. Ieri per quella rapina si è chiuso il processo al tribunale di Macerata. L’accusa ha chiesto la condanna a 3 anni e 4 mesi. Il giudice Roberto Evangelisti ha condannato l’imputato a 10 mesi e 20 giorni.

