Recanatese abbonata allo 0-0,

reti inviolate anche a Pontedera

LEGA PRO - Nel turno infrasettimanale i giallorossi di Pagliari dividono la posta in Toscana e restano all'ultimo posto, rimandando ancora l'appuntamento con la vittoria. E' il quarto pareggio senza gol su cinque totali. Domenica alle 14.30 all'Helvia Recina arriva il Siena

19 Ottobre 2022 - Ore 20:15 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Quinto pareggio in nove partite di campionato per la Recanatese, che ora condivide l’ultimo posto in classifica del girone B di Serie C insieme al San Donato, impegnato a Fermo stasera alle 21, con cinque punti. È il quarto 0 a 0 stagionale, secondo consecutivo per i ragazzi di Pagliari, che dividono la posta in palio al Mannucci di Pontedera. Veramente poche le occasioni da gol, entrambe portano la firma di capitan Sbaffo (grande risposta del portiere ospite ed esterno della rete). I leopardiani muovono la classifica nel turno infrasettimanale e domenica prossima, alle 14.30 all’Helvia Recina di Macerata, riceveranno la visita del Siena.

La cronaca. Pronti via e dopo dieci giri di lancette mister Pagliari è costretto a sostituire Giampaolo, per infortunio, al suo posto entra Zammarchi. Il Pontedera approccia meglio, nonostante si renda pericoloso per la prima volta al 16′: Mutton alza troppo la mira. Non centra lo specchio, cinque minuti dopo, neanche Catanese con il mancino. Alla mezz’ora azione complessa dei padroni di casa, Larinetti arriva alla conclusione ma si spegne ancora sopra la traversa. Nelle tre occasioni precedenti la Recanatese non corre grossi rischi e conclude in crescendo il primo tempo. Al 37′ Minicucci calcia dal limite e trova un dubbio tocco di mano di un giocatore locale, l’arbitro lascia correre. Poco dopo, nel tentativo di liberare l’area, Shiba non colpisce bene e la palla si impenna, costringendo Siani a rifugiarsi in angolo. Il portiere toscano è protagonista di un autentico miracolo sulla bordata di Sbaffo, sugli sviluppi di uno dei tanti corner collezionati dai giallorossi.

Nella ripresa le due squadre si equivalgono sia nel gioco che nelle occasioni da gol. Al 55′ Larinetti mette al centro per Nicastro che svetta, la palla sfiora il palo alla destra di Fallani. Dieci minuti più tardi Somma lancia Sbaffo che defilato sulla destra spedisce un bolide sulla parte esterna della rete. Nel finale la Recanatese si riversa in avanti, senza creare grandi grattacapi alla difesa del Pontedera, che si salva in angolo sul tentativo di Quacquarelli. Dopo quattro minuti di recupero finisce 0 a 0.

Il tabellino di Pontedera – Recanatese 0-0:

PONTEDERA: Siano; Shiba, Espeche, Martinelli; Somma, Ladinetti, Catanese (81′ Fantacci), Perretta (61′ Aurelio); Benedetti (70′ Izzillo); Mutton (61′ Cioffi) e Nicastro. A disp.: Cagnina, Casadidio, Ioannon, Di Bella, Guidi, Marcandalli, Pretato, Stancampiano. All.: Canzi.

RECANATESE: Fallani, Somma, Ferrante, Pacciardi, Quacquarelli; Minicucci (76′ Marilungo), Alfieri, Raparo, Ferretti (76′ Senigagliesi); Sbaffo, Giampaolo (10′ Zammarchi (76′ Carpani)). A disp.: Amadio, Bagheria, Longobardi, Marafini, Meloni, Morrone, Tafa, Ventola. All.: Pagliari.

ARBITRO: Leone di Barletta

NOTE: ammoniti: Shiba, Catanese, Izzillo, Somma. Angoli: 3-9. Recupero: 6′ (2’+4′).

