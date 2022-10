Solidarietà dopo l’alluvione,

il Gruppo Amatori 500

dona un pc portatile

SAN SEVERINO - E' stato consegnato alla scuola di Pianello di Ostra

A un mese esatto dall’alluvione del 15 settembre il Gruppo Amatori 500 di San Severino, presieduto dall’instancabile Giovanni Cavallini, è tornato nelle terre martoriate dell’Anconetano per portare la propria solidarietà ai piccoli alunni e alunne della scuola primaria di Pianello di Ostra.

La missione, cui hanno preso parte anche alcuni soci del club settempedano, ha interessato l’Istituto comprensivo “P. Antonio Morganti” con la consegna al dirigente scolastico e al personale della scuola di un computer portatile.

La primaria di Pianello ha potuto riaprire le porte solo a fine settembre dopo lunghi lavori di ripulitura nonostante non abbia subito danni alle strutture e agli impianti.

«Abbiamo visto negli occhi dei bambini la voglia di ricominciare e questo ha riempito di gioia i nostri cuori»racconta Giovanni Cavallini che ha voluto far sentire l’abbraccio della comunità settempedana, portando anche il saluto del sindaco, Rosa Piermattei, a quella di Ostra colpita dall’alluvione. Qui, in piena emergenza, erano arrivati anche i volontari settempedani del gruppo di Protezione Civile.

