“Io non rischio”, installazioni

e attività in piazza Dante

CASTELRAIMONDO - L'iniziativa nell'ambito della campagna nazionale di informazione e prevenzione

17 Ottobre 2022 - Ore 09:31 - caricamento letture

Anche Castelraimondo protagonista della campagna nazionale di informazione e prevenzione “Io Non Rischio”. Il gruppo comunale di Protezione Civile di Castelraimondo ha aderito all’iniziativa nelle giornate del 15 e 16 ottobre 2022 con una serie di installazioni e attività in piazza Dante.

L’evento ha avuto grande successo con la partecipazione di cittadini di tutte le età, incuriositi dal fondamentale ruolo della Protezione Civile. «Un ringraziamento particolare va ai volontari del gruppo di Castelraimondo che si sono formati nell’arco degli ultimi mesi per illustrare questa iniziativa – spiega il vicesindaco e assessore alla Protezione Civile Roberto Pupilli – è sempre importante fare prevenzione e informare i cittadini sulle attività dei nostri volontari, un modo per avvicinare la popolazione a questo mondo». Soddisfazione anche per il sindaco Patrizio Leonelli che è passato in piazza per un saluto: «Il grande lavoro e il grande impegno del nostro gruppo di Protezione Civile continua- conferma Leonelli -. Per tutto quello che fanno non smetterò mai di ringraziarli. Sono tutte persone preparate e fantastiche. Grazie di cuore».

