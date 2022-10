In sessanta si ritrovano

per una giornata di festa:

sono i ragazzi del 1972

MORROVALLE - I cinquantenni hanno trascorso insieme la domenica

17 Ottobre 2022 - Ore 09:16 - caricamento letture

Una bella giornata in compagnia per ritrovarsi e ricordare i bei tempi andati. I cinquantenni di Morrovalle si sono dati appuntamento per ieri, domenica, e in 60 hanno risposto all’appello di Mariano Palmieri, promotore dell’iniziativa. Il gruppo dei ragazzi della classe 1972 si è prima ritrovato alla chiesa dei Padri Passionisti alle 11 per la messa in ricordo di coloro che non ci sono più, per poi proseguire la giornata al ristorante Il Merendero di Sant’Elpidio a Mare per un pranzo tra risate e bei ricordi.

