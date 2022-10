Festa del pane e dell’alimentazione,

quanti bambini

“con le mani in pasta”

TOLENTINO - Grande successo per l'appuntamento promosso da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo

Grande successo per la prima edizione della Festa del Pane e dell’Alimentazione, promossa da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo a Tolentino. L’appuntamento è andato in scena domenica 16 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione e ha coinvolto grandi e piccoli in attività che hanno svelato i segreti della panificazione, focalizzandosi sugli aspetti di un alimento versatile, che ha “mille vite”, vista la sua possibilità di riutilizzo.

La mattina si è aperta con l’inaugurazione del mercatino del pane, dove gli artigiani del territorio hanno portato le eccellenze locali, mentre il pomeriggio ha visto uno dei momenti centrali della manifestazione: il divertente laboratorio di panificazione, dove tanti bambini, insieme alle proprie famiglie, hanno “messo le mani in pasta” alla scoperta dei lievitati.

L’appuntamento si è concluso con Fulvio Del Monte, Presidente interprovinciale Confartigianato Panificatori, che ha tenuto uno speech sui temi centrali della giornata, dal titolo “Il Pane, alimento essenziale per la nostra salute – La sua versatilità e i suoi usi in cucina”. Ad accompagnarlo, lo chef Paolo Paciaroni, che ha collaborato alla realizzazione dell’evento.

La Festa del Pane e dell’Alimentazione ha avuto il Patrocinio del Comune di Tolentino e dell’Unicef e il supporto dell’Associazione provinciale Cuochi Macerata, del Molino Orsili e di Artepan.

