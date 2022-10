Camerino e Castelraimondo in testa

Si sblocca l’Urbis Salvia

PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - I biancorossi di Tiburzi vincono il derby contro la Settempeda. I ragazzi di Carucci esultano nel derby contro l'Esanatoglia. Gli arancioblu di Ferranti colgono la prima vittoria contro il Cska Corridonia

17 Ottobre 2022

di Michele Carbonari

Equilibrio totale nel girone C di Prima categoria: tutte e sedici le squadre racchiuse in appena sei punti. Un trio in testa dopo la quarta giornata d’andata.

Guidano Camerino, Folgore Castelraimondo ed Elpidiense Cascinare (cinquina esterna all’Elfa Tolentino, vano il gol locale di Storani). Le due squadre dell’alto Maceratese vincono altrettanti derby. I ducali di Tiburzi quello tutto biancorosso nella tana della Settempeda: decisivo Duca nel secondo tempo. I castellani di Carucci, invece, fra le mura amiche contro l’Esanatoglia, piegato da Sparvoli (punizione) e Bisbocci (di destro). Ininfluente il momentaneo pareggio di Santoni in contropiede. Il Caldarola approfitta del momento grigio del Montemilone Pollenza (quarta sconfitta consecutiva considerando la Coppa) e viola il Galasse, trascinato dal sempreverde Di Gioia (approfitta di un’indecisione avversaria) e da Buresta. Arriva troppo tardi il gol locale di Carboni (per lui anche un palo), che riapre la contesa con un’incornata sul cross di Gonzales. L’Urbis Salvia, invece, coglie la prima vittoria in campionato. Pettinari (azione personale) e Pietrella (gran tiro dalla distanza) stendono all’Eugenio Tombolini il Cska Corridonia, che chiude in nove. Amaolo di testa dimezza lo svantaggio. Pareggiano tutte le altre formazioni.

Pirotecnico il 3 a 3 fra Sarnano e Vigor Montecosaro, che scappa sempre con Tulli, Garofalo e Bernabei, poi riagguantato da Seculini, Rosi e Massei. Dividono la posta in palio anche Montecosaro e Appignanese, con quest’ultima che apre e chiude le marcature con la giocata di Mannucci e il rigore di Tarquini in pieno recupero, contestato dai locali, i quali avevano momentaneamente ribaltato il punteggio trascinati dalla doppietta del terzino Basili (punizione e al volo ad incrociare). A reti inviolate, invece, Cingolana e Portorecanati (il portiere biancorosso Emiliani devia sulla traversa una punizione di Bibini).

La top 11 (4-3-3): Emiliani (Cingolana); Caruso (Portorecanati), Sparvoli (Folgore Castelraimondo), Bruno (Esanatoglia), Basili (Montecosaro); Rosi (Sarnano), Biondi (Vigor Montecosaro), Di Gioia (Caldarola); Carboni (Montemilone Pollenza), Mannucci (Appignanese), Duca (Camerino). All.: Ferranti (Urbis Salvia).

Il personaggio della settimana: Alessandro Basili (Montecosaro). Il 23enne terzino sinistro realizza una doppietta pesante, ma che non basta per portare a casa i tre punti. In ogni caso i giallorossi muovono la classifica dopo la pesante sconfitta di sabato scorso con la consapevolezza di avere nell’arco anche una freccia proveniente dalla retroguardia.

