Valdichienti e Chiesanuova,

un punto contro capolista

e fanalino di coda

ECCELLENZA - I ragazzi di Bolzan chiudono a reti bianche in casa contro l'Osimana. I biancorossi di Giacometti dividono la posta in palio a Castelfidardo: 1-1

16 Ottobre 2022 - Ore 19:03 - caricamento letture

Valdichienti e Chiesanuova conquistano un punto rispettivamente contro la capolista Osimana e il fanalino di coda Castelfidardo. Il big match della sesta giornata di Eccellenza, giocato al Comunale di Villa San Filippo, fra i ragazzi di Bolzan e i giallorossi di Mobili termina 0 a 0. Le due squadre restano separate ancora da un solo punto (Osimana 12 e Valdichienti 11). Muovono la classifica anche i biancorossi di Giacometti. La cronaca. Chiesanuova rimaneggiato per le assenze di Lapi e Morettini, entrambi in panchina non al meglio. A questi si aggiungono, a gara in corso, Molinari e Mongiello.

Pronti via al 2′ Tittarelli sulla sinistra serve Mongiello che chiama in causa David. Il Castello prende coraggio. Al 20 bella azione di Braconi sull’out mancico, mette in mezzo un pallone che Cognigni mette in rete. In occasione del gol il Chiesanuova era in dieci per l’infortunio occorso a Molinari. Alla mezz’ora Mongiello ha una buona occasione ma è ancora bravo David. Dopo un primo tempo un po’ opaco, nella ripresa il Chiesanuova cambia volto e parte con un altro spirito, trovando il pareggio al 65′: bella azione di Mongiello in area, serve Tittarelli che batte a colpo sicuro e segna l’1 a 1. Sulle ali dell’entusiasmo il Chiesanuova fallisce due ottime occasione con l’autore del gol biancorosso.

Il tabellino di Castelfidardo – Chiesanuova 1-1:

CASTELFIDARDO: David, Coppi, Fermani, Francesconi, Fabiani, Ruiz, Crescienzi, Guella (78′ Suataro), Cognigni, Braconi, Ristovski. A disp.: Niccolini, Bandanera, Capitani, Cesca, Polverigiani, Strologo, Selita, Gatto. All.: Giuliodori.

CHIESANUOVA: Zoldi, Molinari (20′ Giri), Iommi, Marengo, Ortolani, Monteneri, Rapaccini, Wolheim (70′ Morettini), Tittarelli (85′ Coppari), Mongiello (72′ Pasqui), Salvucci (46′ Corvaro). A disp.: Pedol, Bianchi, Carboni, Lapi. All.: Giacometti.

TERNA ARBITRALE: Pigliacampo di Pesaro (Gasparri di Pesaro – Prinicipi di Ancona)

RETI: 20′ Cognini, 57′ Tittarelli

NOTE: ammoniti: Wolheim, Marengo, Coppi, Braconi e Ristovski. Recupero: 5′ (2′ + 3′).

Il tabellino di Valdichienti – Osimana 0-0:

VALDICHIENTI: Rossi, Alessandrini (82′ Del Brutto), Tombolini (57′ Cernetti), Omiccioli, Sopranzetti, Pigini, Passewe, Sfasciabasti, Palmieri, Trillini (59′ Lattanzi), Minella. A disp.: Cingolani, Elias Celli, Del Gobbo, Lattanzi, Lattanzi, Mazzieri, Triana. All.: Bolzan.

OSIMANA: Chiodini, Armellini, Fermani, Calvigioni, Patrizi, Labriola, Montesano (70′ Bassetti), Proesmans, Mercanti (32′ Paccamiccio), Guercio (53′ Nunez (87′ Marcantoni)), A. Pasquini (77′ Bellucci). A disp.: Canullo, N. Pasquini, Donzelli, Tiranti. All.: Mobili.

TERNA ARBITRALE: Montanaro di Taranto (Rinaldi di Macerata – Aureli di San Benedetto)

NOTE: ammoniti: Guercio, Fermani. Espulso: Patrizi all’83 per doppio giallo. Angoli: 4-3.

