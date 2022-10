Sinistra Italiana, eletta Serena Cavalletti

come coordinatrice provinciale

MACERATA - Cingolana, 43 anni, è stata scelta dall'assemblea degli iscritti per guidare il partito: «Per una sinistra ambientalista e del lavoro, che sappia coniugare i diritti umani, civili e sociali con la cura della casa comune»

16 Ottobre 2022 - Ore 11:28 - caricamento letture

L’assemblea delle iscritte e degli iscritti di Sinistra Italiana che si è riunita venerdì e ha eletto all’unanimità una nuova coordinatrice provinciale di Macerata: Serena Cavalletti, 43 anni di Cingoli.

«Cresciuta da famiglia antifascista e in ambiente politico sindacale, di professione musicista, da quando aveva sedici anni – spiega il partito – è attualmente anche insegnante di violino in una scuola media a indirizzo musicale. Plurilaureata al Conservatorio di Pesaro con Master in dirigenza scolastica a Unimc e formazione in politiche di genere a Scienze Politiche, viene dalla disobbedienza civile e dalla militanza femminista, è attualmente componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche per l’Udu ed è stata candidata al Consiglio Regionale nella lista Marche Coraggiose nel 2020 dove ha ottenuto un ottimo risultato nel collegio di Ancona. Per una sinistra ambientalista e del lavoro, che sappia coniugare i diritti umani, civili e sociali con la cura della casa comune e che riesca soprattutto a interpretare le aspirazioni di tutte quelle persone che “a fine stipendio (quando c’è) avanza troppo mese”. Da ostinata abitante dell’entroterra tellurico, si batte – conclude Sinistra Italiana -per politiche attive di rilancio in termini di vivibilità delle aree montane, investite ormai da troppo tempo e in maniera devastante da una dichiarata strategia dell’abbandono».

© RIPRODUZIONE RISERVATA