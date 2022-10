Il migliore attacco è la difesa:

Moschetta ancora a segno,

Montefano supera il Marina

ECCELLENZA - Il centrale decide il match al Dell'Immacolata, finito 1 a 0. I viola salgono a quota dieci, a due punti dalla vetta

16 Ottobre 2022 - Ore 18:56 - caricamento letture

Arriva ancora dalla difesa la seconda vittoria consecutiva del Montefano: il centrale Mattia Moschetta, a segno anche domenica scorsa nella rimonta di Porto Sant’Elpidio, al Dell’Immacolata piega nel secondo tempo il Marina e regala ai viola il terzo risultato utile di fila nella sesta giornata d’andata di Eccellenza. I ragazzi di Mariani salgono a dieci punti, in scia alle squadre di testa. Domenica prossima la traferta di Gallo di Petriano contro l’Atletico che oggi ha battuto a domicilio la Sangiustese (leggi l’articolo).

La cronaca. Parte forte il Montefano, con De Luca che manca l’assist di Morazzini. Al 10′ Mancini si supera sull’incornata di Postacchini. Il numero tre viola è ispirato e spedisce sopra la traversa. È monologo Montefano. Al 17′ Mancini è costretto all’intervento anche su Guzzini, mentre al 20′ Camilloni non inquadra lo specchio. Il Marina si rende pericoloso solo al tramonto del primo tempo, in seguito al colpo di testa di Pierandrei che si spegne sul fondo. La ripresa vede sempre il Montefano in avanti. Al 4′ Mancini ferma in due tempi la conclusione di Guzzini. Palmucci prova dalla distanza, palla out. Il primo vero intervento di Rocchi a metà secondo tempo, bravo su Nacciarriti, servito da Pierandrei. Al 25′ ecco però il gol partita dei viola: sugli sviluppi di un calcio d’angolo il più lesto di tutti è il difensore Moschetta a gonfiare la rete. Poi entra Mercurio e va vicino al gol da calcio piazzato. Il Marina prova la reazione con Sbarbati, incornata fuori. Idem il tentativo di Gabrielli, mentre Paradisi manda alto in pieno recupero.

Il tabellino di Montefano – Marina:

MONTEFANO: Rocchi, Morazzini, De Luca (13′ s.t. De Marco), Monaco (26′ s.t. Mercurio), Moschetta, Postacchini, Guzzini, F. Camilloni, Dell’Aquila (22′ s.t. Candidi), Palmucci, Bonacci. A disp.: Bentivogli, Volponi, S. Camilloni, Boccanera, Latini, Stampella. All.: Mariani.

MARINA: Mancini, Medici (32′ s.t. Droghini), Pedini (39′ s.t. Paradisi), Rossetti, Carloni, Vinacri, Gagliardi (28′ s.t. Sbarbati), Gregorini, Pierandrei (32′ s.t. Gabrielli), Nacciarriti, Lazzarini (17′ s.t. Piermattei). A disp.: Barzanti, Cucinella, Catalani, Cammarino. All.: Giorgini.

TERNA ARBITRALE: Chiarotti di Macerata (Fetai di Macerata – Bellagamba di Macerata)

RETE: 25′ s.t. Moschetta

NOTE: ammoniti: F. Camilloni, Monaco, Gagliardi, Gregorini e Gabrielli. Angoli: 6-6.

