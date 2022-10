I ragazzi della 5C

30 anni dopo

MACERATA - Reunion della classe di Ragioneria anno scolastico '91/'92, che ieri sera si è ritrovata per festeggiare il trentennale dalla maturità

16 Ottobre 2022 - Ore 12:35 - caricamento letture

I ragazzi e le ragazze della 5C di nuovo insieme a 30 anni dal diploma. Ieri a Macerata la classe la classe dell’Ite Gentile, anno scolastico ’91/’92 si è riunita per festeggiare il trentennale dalla maturità.

«L’idea di ritrovarsi – spiegano gli organizzatori – è il frutto di relazioni mai cancellate e mantenute anche grazie ai social. La classe nonostante gli anni trascorsi, impegni vari e il numero corposo (ben 32 alunni) ha confermato nel tempo l’unione che l’ha caratterizzata e ha continuato a dedicarsi tempo per rivedersi in cene con il piacere di non perdersi mai di vista. Tra ricordi sui banchi di scuola, dei professori e di foto della gita prematurità a Praga, l’evento dei 30 anni si è concluso tra risate, abbracci e una passeggiata come fosse una gita “nel tempo” per poi stringersi nelle foto ricordo anche davanti all’ingresso della scuola dandosi appuntamento anche all’anno prossimo. Si segnala – concludono gli organizzatori – che dalla classe “pollaio” sono venuti fuori due matrimoni e 4 “pulcini” oltre che professionisti, imprenditori e impiegati di tutto rispetto».



