De Cecco crea e Zaytsev conclude:

la Lube risponde presente,

Modena travolta a Civitanova

VOLLEY - I biancorossi, dopo la sconfitta al tie break contro Padova nella prima all'Eurosuole Forum, demoliscono nel classico della pallavolo gli uomini di Giani (in campo gli ex Stankovic e Bruno) sull'asse tra il regista e l'opposto, mortifero anche al servizio. Finisce 3-0, è il primo successo casalingo per i cucinieri in SuperLega

16 Ottobre 2022 - Ore 19:52 - caricamento letture

di Mauro Giustozzi

Primo brindisi casalingo di una Lube che demolisce Modena e riscatta la sconfitta patita una settimana fa contro Padova. Diretta dal maestro d’orchestra De Cecco (mvp della gara) la Lube ha trovato una prestazione monstre di Ivan Zaytsev tornato nel suo ruolo originario di opposto dove ha palesato colpi importanti, come del resto anche al servizio, che hanno indirizzato la sfida contro gli emiliani, un classico della pallavolo italiana.

Molto bene anche il resto dell’attacco biancorosso col ritrovato Yant che ha finalmente smaltito i problemi fisici e il giovanissimo Bottolo che ha fatto la sua parte e che certamente crescerà in futuro. Nel complesso una prestazione di alto livello in tutti i fondamentali, con il servizio che ha posto le basi per un attacco che ha messo sempre in difficoltà una Modena che ha avuto qualche sprazzo col solo Lagumdzija per tentare di restare aggrappata ad una sfida nella quale in realtà non è mai entrata convintamente. Per Giani il lavoro è ancora molto per far salire il livello della sua squadra mentre Blengini ha un roster di attaccanti intercambiabili e di grande affidabilità.

La sfida che va in scena all’Eurosuole Forum ha in comune anche il fattore Padova, avversario che ha sconfitto entrambe le squadre in questa prima fase del campionato. Modena è guidata dagli ex Stankovic e Bruno ma anche sul fronte marchigiano ci sono altrettanti ex ‘pesanti’ come Zaytsev e Anzani. Nella Lube Zaytsev torna al suo ruolo di opposto preferito a Garcia mentre c’è Yant in coppia con Bottolo come schiacciatori a completare il tradizionale sestetto. Avvio proprio nel segno dello schiacciatore cubano che in coppia con lo Zar scava il break del 7-4 che indirizza il parziale coi padroni di casa in vantaggio. Modena appare molto fallosa al servizio e imprecisa in attacco. Così Bottolo amplia il vantaggio marchigiano nel set (12-7), tra gli emiliani c’è il debutto di Marechal per Rinaldi a metà parziale ma è ancora Yant a strappare per il 20-15 che apre la strada della vittoria biancorossa nel set iniziale. Cinque i set point conquistati da Civitanova, emiliani che ne annullano due prima di capitolare sull’attacco di Bottolo.

Nel secondo illude l’ottima partenza di Modena ‘griffata’ Ngapeth: ci pensa Zaytsev, esplosivo nel ruolo di opposto, a ricucire lo strappo nel parziale grazie ad una Civitanova che alza il livello del suo gioco e trova lo spartiacque nel turno di servizio di Lucio De Cecco. Un break pesantissimo che Modena è costretto ad incassare per una Lube che vola via sul 13-8 grazie anche alle ottime risposte che trova in Bottolo e Yant. L’attacco marchigiano fa malissimo agli avversari che sprofondano sotto ben undici set point che i biancorossi vanno a conquistarsi, chiudendo alla prima occasione con Nikolov.

Nel terzo è Ivan Zaytsev ‘show’: anche Modena osserva le giocate dell’opposto che guida una Lube che parte subito fortissimo col muro del centrale francese Chinenyeze (5-2).

Ma poi sono i colpi dello Zar ad esaltare i tifosi del palazzetto che spingono Civitanova sino al 13-8. Un pizzico di deconcentrazione nelle file della squadra di Blengini sembrano riaprire i giochi per Modena che torna a meno due dagli adriatici, ma ci pensa poi l’ace di Bottolo a stoppare il tentativo di risalita degli avversari, con Chinenyeze che mette giù il sigillo conclusiva di una prestazione di alto livello dei marchigiani che fa da paio con una invece assai deludente della Valsa Group Modena da cui ci si attendeva sicuramente molto di più. Le due squadre si riaffronteranno anche lunedì 31 ottobre al PalaPirastu di Cagliari per la semifinale della Del Monte Supercoppa italiana.

Il tabellino:

CIVITANOVA-MODENA 3-0 (25-21,25-13, 25-19)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 7, De Cecco 2, Bottolo 9, Anzani 3, Zaytsev 16, Yant 15; Balaso (L), D’Amico, Nikolov 1, Gottardo. NE.: Diamantini, Garcia, Sottile, Ambrose (L). All. Blengini.

VALSA GROUP MODENA: Bruno 1, Ngapeth 9, Stankovic 4, Lagumdzija 13, Rinaldi 7, Krick 4; Gollini (L), Pope, Sanguinetti, Marechal, Sala, Salsi. NE.: Rossini (L), Bossi. All. Giani.

ARBITRI: Puecher e Vagni.

NOTE: spettatori 2135, incasso 33591 euro. Durata set: 26’, 21’, 26’, totale 73’. Civitanova: battute sbagliate 12, vincenti 4, muri 4, errori 15. Modena: bs. 14, v. 2, m. 3, e. 22.

