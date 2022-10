“Incontra la tua squadra”

Al cinema Italia

si presenta la Cbf Balducci

MACERATA - Serata spettacolo per le ragazze del volley: mattatore sarà Piero Massimo Macchini. L'appuntamento è martedì alle 21

“Incontra la tua squadra”. La Cbf Balducci HR Macerata si presenta alla città con uno spettacolo aperto a tutti coloro che vorranno partecipare (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Martedì 18 ottobre alle 21, al Teatro Cinema Italia di Macerata, andrà in scena una serata di intrattenimento e musica in cui sarà possibile conoscere da vicino le ragazze arancio-nere e lo staff a pochi giorni dal via della prima storica stagione in Serie A1 femminile.

Mattatore della serata sarà lo special guest Piero Massimo Macchini, noto comico marchigiano pronto a strappare tante risate ai presenti. Ad allietare il pubblico, inoltre, la musica e le note della Radiophonix Band. A guidare l’evento ci saranno la conduttrice Daniela Gurini e il giornalista Fabio Lo Savio.

