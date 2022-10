Controlli a tappeto all’Hotel House:

identificate 79 persone

PORTO RECANATI - Servizio messo in campo dalla polizia, fermati 38 veicoli. Verifiche in corso sulla posizione di 22 extracomunitari

15 Ottobre 2022 - Ore 10:49 - caricamento letture

Identificate 79 persone, fermati 38 veicoli. Al via i controlli sulla posizione amministrativa di 22 cittadini extracomunitari per verificare la regolarità del soggiorno in Italia. E’ questo il bilancio di uno specifico servizio messo in campo dalla polizia a Porto Recanati, e in particolare nella zona dell’Hotel House. Controlli predisposti dal questore Vincenzo Trombadore, in seguito alle tematiche approfondite dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura.

Così anche nel pomeriggio di giovedì scorso, con l’impiego di agenti sia in uniforme che in borghese, nonché di pattuglie del Reparto prevenzione crimine di Perugia, è stato passato al setaccio il condominio multietnico e le zone circostanti con posti di blocco.

I servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA