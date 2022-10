Torna la ztl domenicale,

niente auto in centro

CIVITANOVA - Dalle 15 alle 20 divieto di transito e di sosta nel vialetto Nord di piazza XX Settembre, via Trento, parte di corso Dalmazia e via Duca degli Abruzzi

Domenica torna in vigore l’ordinanza che disciplina la zona a traffico limitato in centro, in base al provvedimento vigente che scatta ogni anno nel periodo autunnale e prosegue fino a primavera. Pertanto, da questa domenica, dalle 15 alle 20, le automobili non potranno transitare e sostare nelle seguenti vie: vialetto Nord di piazza XX Settembre, via Trento e corso Dalmazia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Duca degli Abruzzi e l’intersezione con il vialetto nord e via Duca degli Abruzzi. Del servizio vigilanza ai varchi si occuperà la cooperativa sociale “Minerva”.

