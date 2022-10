Festival delle città,

Popsophia in scena a Roma

UNA SERATA speciale dedicata a Lucio Dalla al Pio sodalizio dei Piceni in occasione dell'evento organizzato da Ali, Lega per le autonomie italiane che riunisce gli amministratori da tutta Italia

13 Ottobre 2022 - Ore 11:04 - caricamento letture

Italia, cosa sarà? Questo il tema dell’edizione 2022 del festival delle città che da Roma si è interrogato sul futuro dell’Italia prendendo in prestito la canzone di Lucio Dalla. Al Pio Sodalizio dei Piceni oltre 120 relatori, convegni, tavole rotonde e dibattiti per capire verso che direzione stiamo andando. E non poteva mancare Popsophia che ritorna al “Festival delle città” per il secondo anno consecutivo con uno spettacolo evento dedicato alla “Filosofia di Lucio Dalla”.

La direttrice artistica Lucrezia Ercoli ha partecipato ai lavori del festival organizzato da Ali, lega delle autonomie italiane, con uno show filosofico capace di trasformare in pensiero e arte le suggestioni provenienti dalle tre giornate di incontri. Il philoshow di Popsophia, con la regia di Riccardo Minnucci, ha saputo regalare un momento di intrattenimento culturale di alto livello di fronte a sindaci provenienti da tutta Italia e ad ospiti di caratura internazionale.

La band Factory, nell’ensemble al gran completo, ha eseguito dal vivo alcuni dei brani più iconici di Lucio Dalla, da Caruso a Com’è profondo il mare, piazza Grande e immancabilmente, L’anno che verrà. A tessere insieme e raccordare la produzione artistica di Lucio Dalla è stata Lucrezia Ercoli che a 10 anni dalla scomparsa del cantautore bolognese ha tentato di raccontare l’autore e l’Italia partendo proprio dalle canzoni. “Il festival è un’occasione unica per approfondire i temi cruciali. La crisi internazionale e la mobilitazione necessaria per affermare la pace. La risposta all’inflazione e al carovita. Le sfide della transizione ecologica. Il rinnovamento delle istituzioni e della politica da farsi con la spinta dei territori” – ha detto Matteo Ricci sindaco di Pesaro e presidente Ali. Soddisfazione da parte degli organizzatori per la riuscita della serata speciale che ha portato Popsophia ad una platea nazionale composta da sindaci e amministratori provenienti da tutta Italia.

