MACERATA - Docente di filosofia teoretica, riceve il testimone da John McCourt, che a novembre entrerà in carica come rettore

12 Ottobre 2022 - Ore 14:00 - caricamento letture

Il professore Roberto Mancini è stato eletto direttore del dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata per il prossimo triennio. Riceverà il testimone da John McCourt, che entrerà in carica come rettore dell’Ateneo dal 1° novembre.

Roberto Mancini è professore ordinario di filosofia teoretica all’Università di Macerata, dove ha ricoperto gli incarichi di presidente del corso di laurea in filosofia, dal 2004 al 2010, e di vice preside dell’allora Facoltà di Lettere e filosofia, dal 2006 al 2012. È stato membro del direttivo dell’Università per la Pace delle Marche, per la quale è responsabile della Scuola di Economia Trasformativa. Collabora stabilmente con le riviste “Altreconomia” e “Servitium”. Dirige la collana “Orizzonte Filosofico” presso Cittadella Editrice di Assisi. Collabora da anni con il “Centro Volontari per il Mondo” di Ancona, con il Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza e con la Comunità di Bose. Nel 2009 ha ricevuto il premio “Zamenhof – Voci della pace” dall’Associazione Italiana per l’Esperanto. Ai temi di metafisica, teoria della conoscenza ed etica dell’economia ha accompagnato un’intensa attività di riflessione e insegnamento sulle questioni della pace e della nonviolenza.

«Cercherò di agire – ha dichiarato Mancini dopo la proclamazione – affinché la passione di tutte e tutti noi possa convergere verso risultati soddisfacenti per la vita del Dipartimento. Per le persone che ho incontrato qui l’Università è un impegno di vita, non solo un lavoro. Farò la mia parte perché sia un impegno efficace nell’affrontare le difficoltà del contesto sociale attuale. Soprattutto spero che sia un lavoro adeguato a dare risposta alle attese di chi studia da noi, perché il valore fondante delle nostre attività è la presenza, la fiducia, la passione delle studentesse e degli studenti, riconosciuti non solo come utenti, ma come protagonisti di questo cammino comune».

