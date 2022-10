Abbattimento delle barriere architettoniche,

completati i lavori in via Dante Alighieri

MORROVALLE - Sono stati ultimati gli interventi nella principale arteria viaria di Trodica. Il Comune ha investito 25mila euro arrivati come contributo regionale, al quale ha aggiunto 7mila euro di fondi propri

12 Ottobre 2022 - Ore 13:20 - caricamento letture

Sono stati ultimati nei giorni scorsi i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche lungo via Dante Alighieri, la principale arteria viaria di Trodica di Morrovalle.

«L’opera era stata messa in agenda dopo le sollecitazioni arrivate da diversi cittadini, che segnalavano le difficoltà di fruire dei marciapiedi per disabili e mamme con carrozzine – scrive l’amministrazione -. Il Comune aveva allora deciso di investire 25mila euro arrivati come contributo regionale, al quale l’ente ha aggiunto 7mila euro di fondi propri per un intervento che ha riguardato un tratto di circa 200 metri. Si è intervenuti complessivamente in 20 punti andando in tre direzioni: demolizione degli scivoli esistenti sui tratti di marciapiede e realizzazione di nuovi scivoli a norma; fresatura della pavimentazione degradata in asfalto di porzioni di marciapiedi esistenti su via Manzoni e rifacimento di nuovo il manto in asfalto colato; messa a norma degli attraversamenti pedonali esistenti mediante adeguamento dei marciapiedi, con realizzazione di appositi scivoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA