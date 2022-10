Una Lube “arrabbiata”

torna in palestra per preparare

la sfida contro Modena

CIVITANOVA - Nel mirino c’è la seconda sfida casalinga consecutiva (domenica alle 18) dopo il ko all'esordio contro Padova

11 Ottobre 2022 - Ore 15:53 - caricamento letture

Dopo un lunedì di riposo, la Lube è tornata in palestra per una seduta pesi mattutina, mentre nel pomeriggio è in programma un allenamento di tecnica. Nel mirino c’è la seconda sfida casalinga consecutiva.

Domenica 16 ottobre (alle 18 con diretta Rai Sport) i biancorossi affronteranno la Valsa Group Modena all’Eurosuole Forum nella terza giornata di andata di SuperLega. «Arrabbiati per il tie break perso domenica al debutto stagionale tra le mura amiche contro la Pallavolo Padova, i campioni d’Italia stanno trovando un buon affiatamento anche fuori dal campo: la Lube 2022/23 vuole costruire un mattone alla volta lottando in ogni match per alzare il livello – si legge nella nota del club -. In attesa di ritrovare Marlon Yant al 100%, con i giocatori disposti a sacrificarsi anche in altri ruoli, coach Blengini sa che serviranno tempo e pazienza per raggiungere i parametri di gioco prefissati. Sarà fondamentale fare leva sull’agonismo e la caparbietà dei cucinieri, che anche nel prossimo incontro venderanno cara la pelle con un’avversaria storica e a pari punti in classifica».

Programma da martedì 11 a domenica 16 ottobre – martedì: pesi e tecnica, mercoledì: tecnica e tecnica, giovedì: riposo e tecnica, venerdì: pesi e tecnica, sabato: riposo e tecnica, domenica: tecnica e gara del terzo turno di SuperLega contro Modena all’Eurosuole Forum.

