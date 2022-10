Giornate Fai d’Autunno,

c’è anche Civitanova:

aperta la “Cappella gentilizia”

L'INIZIATIVA in programma per sabato 15 e domenica 16 ottobre nell'ala storica del cimitero della città Alta

Civitanova aderisce per la prima volta alle Giornate Fai d’Autunno ed apre la “Cappella gentilizia” dei Marchesi Ricci, restaurata 3 anni fa. L’appuntamento è per sabato 15 e domenica 16 ottobre nell’ala storica del cimitero di Civitanova Alta. «Abbiamo accettato molto volentieri la richiesta di partecipare alle Giornate Fai – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica, con delega alla Cultura – E’ un’occasione molto importante per valorizzare i beni storici e artistici di Civitanova e per trascorrere un fine settimana tra arte e storia. Le giornate Fai d’autunno sono un momento di partecipazione e condivisione del nostro straordinario patrimonio artistico».

La cappella, un luogo di grande valore simbolico, annoverata tra i beni storici e culturali, è stata dipinta da un autore ignoto ma sicuramente importante. Una pittura a tempera su muro in stile Art Nouveau dove si possono ammirare molti simboli, anche esoterici, che simboleggiano la perfezione, l’equilibrio e l’immortalità. Gli angeli poggiano su nuvole scure che sembrano zolle di terra e simboleggiano la loro missione di guida celeste; in mano tengono dei cartigli con brani tratti dal Requiem. Una loquacità di simboli che sfida il visitatore a parlare della morte senza temerla, utilizzando un linguaggio che lancia una speranza. Le visite guidate saranno tenute da Enrica Bruni, direttore della Pinacoteca civica Marco Moretti per la parte artistica e da Mara Pecorari per la parte storica. «Ci sono molte prenotazioni – fa sapere la Bruni che insieme a Marisa Castagna, Presidente Unitre, sono le due referenti per Civitanova del Fai Provinciale diretto da Giuseppe Rivetti – Chiunque avesse il piacere di visitare la Capella può collegarsi al sito del Fai e prenotare lì la visita».La Cappella resterà aperta sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Ingresso gratuito.

