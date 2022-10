Sala della Provincia, Villa Koch

e cappellina dei marchesi Ricci:

porte aperte per il Fai

BELLEZZA - In programma nel weekend del 15 e 16 ottobre sarà, ancora una volta, l’occasione per visitare alcuni luoghi speciali a Macerata, Civitanova e Recanati

10 Ottobre 2022

Tornano le Giornate d’Autunno, l’evento firmato Fai dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, in programma nel weekend del 15 e 16 ottobre, che ha raggiunto l’undicesima edizione e sarà, ancora una volta, l’occasione per visitare alcuni luoghi speciali a Macerata, Civitanova e Recanati.

«In particolare – si legge in una nota del Fai – sarà possibile fare un giro guidato alla ricerca dei tanti “simboli nascosti” dall’usura del tempo e dalle nostre distrazioni giornaliere, nella splendida cornice del centro storico di Macerata, con i suoi antichi palazzi che sembrano preservare storie e memorie. Uno scrigno inesauribile di bellezza. In proposito, avremo modo di visionare i simboli e l’architettura esterna proprio dei palazzi medievali che si affacciano su Piazza della Libertà.

Inoltre, si potrà visitare l’affascinante e misteriosa Sala della Provincia di Macerata, di regola chiusa al pubblico. Più di cento occhi, infatti, guardano chi entra nella Sala e lungo tutto il soffitto si potranno ammirare gli stemmi araldici dei cinquantaquattro Comuni della Provincia allora esistenti, ritrovando i volti di persone che hanno dato lustro al territorio maceratese. Si tratta di poeti, musicisti, cardinali, giuristi, il cui sguardo accompagna il visitatore negli spazi della Sala; ognuno di loro con una storia da raccontare.

A Civitanova sarà possibile visitare la Cappellina gentilizia dei Marchesi Ricci, recentemente restaurata. Un luogo di grande valore simbolico. Annoverata tra i beni storici e culturali, esprime un forte valore identitario per tutta la comunità civitanovese (eccezionalmente aperta durante le giornate Fai). A completamento della visita, sarà possibile entrare anche nell’adiacente convento dei padri Cappuccini.

A Recanati, visiteremo Villa Koch, un esempio di villa di campagna ottocentesca e Palazzo Bettini, visitabile per la prima volta, con il giardino e l’interessante Ninfeo fatto realizzare nel Settecento dalla famiglia Prosperi.

Infine, si segnala una importante iniziativa in collaborazione con l’Assessorato ai servizi sociali di Macerata, che permetterà di sperimentare innovative forme di inclusione favorendo le visite di persone con disabilità».

Le Giornate Fai d’Autunno si svolgono nell’ambito della campagna di raccolta fondi “Ricordiamoci di salvare l’Italia” che il Fai organizza nel mese di ottobre e si inquadrano nell’ambito delle iniziative di raccolta pubblica di fondi occasionale. A coloro che decideranno di partecipare verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro, utile a sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione. Sarà possibile, inoltre, sostenere la Fondazione con l’iscrizione annuale, online o in piazza in occasione dell’evento, un gesto concreto in difesa del patrimonio d’arte e natura italiano. Gli iscritti al Fai o chi si iscriverà in occasione dell’evento potranno beneficiare dell’accesso prioritario in tutte le aperture e di aperture e visite straordinarie in molte città e altre agevolazioni e iniziative speciali.

«In tale contesto – scrive ancora il fai – un doveroso ringraziamento all’Amministrazione provinciale di Macerata, all’Amministrazione comunale di Macerata, Civitanova e Recanati. Al fotografo maceratese Massimo Zanconi. Al Coro Sibilla C.A.I. e Lumos di Mogliano. Un apprezzamento ai dirigenti scolastici, ai docenti delle scuole interessate, per la sensibilità dimostrata e soprattutto un particolare pensiero alle centinaia di studenti/cicerone che parteciperanno per la prima volta all’evento Fai».

Per l’elenco completo dei luoghi visitabili, gli orari e le modalità di partecipazione si invita a consultare il sito www.giornatefai.it.

