Investita da uno scooter,

studentessa al pronto soccorso

MACERATA - L'incidente in viale Martiri della Libertà, la ragazza trasportata in ambulanza all'ospedale

6 Ottobre 2022 - Ore 09:40 - caricamento letture

Investita da uno scooter mentre attraversa sulle strisce pedonali in viale Martiri della Libertà a Macerata, una studentessa universitaria trasportata al pronto soccorso. E’ successo intorno alle 8, all’altezza del bar dello stadio dei Pini. Immediato l’intervento sul posto degli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure del caso, hanno trasportato la ragazza, rimasta cosciente, al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Il tratto in cui è avvenuto l’incidente è stato chiuso al traffico per una ventina di minuti, il tempo necessario ai soccorsi e ai rilievi del caso affidati alla polizia locale di Macerata.

(Redazione Cm)

