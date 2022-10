Coltivazione di marijuana,

ristoratore patteggia 2 anni

MONTECASSIANO - L'accusa gli contestava la detenzione di 85 chili di droga. Oggi si è svolta l'udienza davanti al gup del tribunale di Macerata

4 Ottobre 2022 - Ore 16:05 - caricamento letture

Scoperto a coltivare marijuana a Montecassiano, ristoratore patteggia 2 anni dal gup del tribunale di Macerata. Sotto accusa il 59enne Pierpaolo Pantanetti che a gennaio era stato arrestato (è poi tornato libero dopo la convalida) in seguito ad un blitz dei carabinieri nella sua abitazione. I carabinieri avevano scoperto una coltivazione di marijuana al primo piano della casa. In totale la procura (oggi l’accusa era sostenuta dal pm Claudio Rastrelli) contestava all’uomo di aver detenuto 85 chili di marijuana. I militari del Norm di Macerata in seguito ad una serie di indagini avevano dato il via ad una perquisizione che ha portato al rinvenimento della droga e all’arresto del ristoratore (che era stato messo ai domiciliari per poi tornare libero dopo la convalida dell’arresto). Oggi si è svolta l’udienza preliminare davanti al gup Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata. Il 59enne, assistito dall’avvocato Giampiero Emiliozzi, ha patteggiato 2 anni e 8mila euro di multa, pena sospesa.

(Gian. Gin.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA