Un nuovo club

per cuori rossoneri

MONTE SAN GIUSTO - Nasce il Milan club "Alzala Paolo", ne fanno parte 60 soci

30 Settembre 2022 - Ore 20:42 - caricamento letture

Un tocco di rossonero a Monte San Giusto, lo hanno dipinto in 24 all’inizio, i soci fondatori di una nuova realtà che è il Milan club “Alzala Paolo”. Per scegliere il nome, se e organigramma si è dedicata una serata. Il club in questa fase conta 60 associati. Non solo tifo per il club 7 volte campione d’Europa e fresco vincitore dello Scudetto ma anche azioni di volontariato per permettere a chi ha una disabilità di presenziare ad eventi sportivi.

Il club promuoverà anche valori sportivi, del rispetto reciproco e della pacifica convivenza con il ripudio di ogni forma di violenza. Su questo Pino Munafò, presidente dell’Aicm, è intervenuto in videochiamata e ha sottolineato l’importanza sociale di associazioni di questo genere anticipando che ci saranno presto iniziative per promuovere la cultura sportiva nelle scuole incentivando i ragazzi a frequentare gli stadi. Presidente del club è stato scelto Luigi Mancinelli. Vice presidente Andrea Piergentili, segretario Andrea Silenzi. Del direttivo fanno parte: Cristian Baldoncini, Emanuele Trisciani, Mattia Fiorelli, Umberto Marozzi, Gianluca Tosoni, Ciro Iazzetta, Mattia Valori, Simone Marcucci, Mauro Mazzocconi, Domenico Broglia. Probiviri: Rolando Maranesi, Christian Barbera, Simone Pagliari.

