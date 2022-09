Rapina choc: legato con lo scotch in casa,

malviventi in fuga col bottino

BLITZ in un appartamento di via Cardeto ad Ancona: rubati 1.500 euro. Il proprietario, 60enne, è stato trasferito a Torrette dopo l'aggressione

Rapina in un appartamento di un condominio in via Cardeto ad Ancona. E’ successo ieri sera intorno alle 20,30.

Due persone, con giubbotto catarifrangente e mascherina sul viso, hanno suonato al campanello dell’abitazione e, una volta che il padrone di casa, E.P. le iniziali, 60enne impiegato di banca, ha aperto, questi sono entrati.

Una volta dentro l’appartamento, i malviventi lo hanno subito immobilizzato legandogli le mani con lo scotch dopodiché lo hanno costretto a farsi dire dove teneva il denaro, riuscendo quindi a portare circa 1.500 euro. L’uomo, con la forza, sarebbe stato successivamente chiuso all’interno di una stanza. Da appurare se i malviventi fossero armati. Nella concitazione di quei momenti, il 60enne non è stato in grado di confermarlo anche se sembrerebbe che avessero qualcosa in mano.

Una volta allontanatisi, l’uomo è riuscito subito a liberarsi e a chiamare il numero unico di emergenza 112. La squadra Volante, la squadra Mobile e la polizia Scientifica sono intervenute immediatamente sul posto per ricostruire il fatto e per gli accertamenti di competenza.

L’uomo, provato ma in buone condizioni, è stato precauzionalmente affidato alle cure del personale sanitario del 118 e portato al pronto soccorso di Torrette a seguito di alcune lievi lesioni riportate nella colluttazione coi malviventi.

Le indagini sono tuttora in corso. «E’ doveroso ricordare – ha reso noto la questura – di non aprire a persone non note, non riconoscibili o camuffate. Si consiglia di non divulgare a sconosciuti i propri dati o informazioni sulle proprie abitudini, nonché, di non tenere oggetti di valore in casa».

