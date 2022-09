Croce Rossa Matelica,

info point alla fiera

L'INIZIATIVA in programma domani in piazzale Gerani dalle 9 e sino alle 19. Ivana Marchegiani nominata responsabile dell'organizzazione attività sociali

Il comitato Croce rossa italiana di Matelica si è rinnovato al suo interno con nuove figure istituzionali. A comunicarlo il presidente Domenico Belardinelli, il direttivo locale ha nominato Ivana Marchegiani, volontaria dal 2017, come responsabile dell’organizzazione attività sociali.

Il presidente Belardinelli «ringrazia Marisa Farroni per l’attività svolta in seno alle Dame di Cri, che sono state sostituite con un nuovo ruolo all’interno delle attività statutarie, sostituzione dovuta anche per applicazione parità di genere in quanto nel gruppo femminile delle dame ne potevano fare parte esclusivamente le donne – si legge in una nota del comitato -. Sono state confermate le volontarie già presenti e aggiunti altri/e nuovi volontari. Con l’occasione il rinnovato gruppo ha organizzato per domani, sabato 1 ottobre, a partire dalle 9 e sino alle 19 in occasione della fiera di San Adriano, un “info point” informativo delle attività svolte dal comitato attivo di Matelica, con la finalità di informare sulle attività dello stesso, con attività ludiche per i bambini, crowfounding (raccolta fondi e donazioni) per l’acquisto di attrezzature sanitarie innovative, e iscrizioni di nuovi soci volontari, che intendono effettuare anche il percorso formativo o di soci sostenitori».

«L’evento di domani si svolgerà presso piazzale Gerani, con una novità: la presentazione di un video-promo realizzato da un nostro volontario, delle attività socio-sanitarie con l’ausilio delle crocerossine, i giovani e i veterani, oltre che il lavoro dei nostri volontari divenuti alcuni successivamente, senza perdere mai lo spirito del volontario – dichiara Ivana Marchegiani – . Inoltre, per i bambini avremo le nostre volontarie a disposizione per far divertire i bambini con lo spazio “trucca bimbi ” e “tatoo” (ovviamente anallergici) e palloncini. Abbiamo in programma come gruppo, oltre alla giornata “info point Cri” e attività ludiche previste per domani, iniziative che possano essere attrattive e socializzanti, in un periodo storico particolarmente difficile per tutti, dove al centro deve tornare la società e la persona. Dal sisma del 2016, alla pandemia, alla recente alluvione devastante nelle Marche, il nostro comitato locale ha dimostrato la sua disponibilità, presenza ‘”sul campo” proprio nel momento del bisogno per numerose famiglie e persone».

