Cane gettato in mare,

trovato morto in un sacco

CIVITANOVA - La carcassa dell'animale è stata recuperata dal servizio veterinario dell'Asur. Da chiarire se fosse ancora vivo quando è stato buttato in acqua. Si cercherà di risalire al proprietario

30 Settembre 2022 - Ore 17:39 - caricamento letture

Ripescata in mare la carcassa di un cane avvolto in un sacchetto dell’immondizia. Choc al porto di Civitanova dove questa mattina il servizio veterinario dell’Asur ha prelevato un cane morto che galleggiava a ridosso del molo.

L’animale era stato avvistato da quanti si trovavano al porto ed era a poca distanza dal pontile. Non si sa con certezza cosa sia accaduto e se qualcuno possa aver fatto del male alla bestiola: il cane era infatti avvolto in un sacco nero. Sarà l’Asur a cercare di ricostruire se sia morto annegato o se fosse già morto quando è stato gettato in acqua. Saranno inoltre svolti accertamenti per stabilire eventuali responsabilità. Da capire anche se il cane aveva un microchip inserito così da risalire al proprietario.

(l. b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA