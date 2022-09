Ospedale Camerino,

Mazzoli va in pensione

SANITA' - Ultimo giorno di lavoro per la dirigente del reparto Medicina. Occhi lucidi ed emozione tra i colleghi

Ultimo giorno di lavoro oggi all’ospedale di Camerino nel reparto di Medicina per Gabriella Winny Mazzoli, dirigente medico, esperta in pneumologa che è entrata in servizio per l’Asur nell’ormai lontano 1983.

Oggi occhi lucidi e tante emozioni in reparto, per quella che è stata l’ultima giornata di lavoro della dottoressa conosciuta in tutto l’entroterra, che ha prestato servizio nell’ultimo turno nel settore della terapia anticoagulante orale e dopo aver accudito i pazienti, quando ha terminato il turno, è stata salutata dai colleghi del reparto, dal personale infermieristico e operatori socio sanitari con un piccolo momento conviviale tutti insieme.

L’ospedale di Camerino perde così un punto importante di riferimento, la dottoressa Mazzoli è stata in prima linea in questi due anni terribili della pandemia da Covid, quando il nosocomio di Camerino è stato trasformato nel marzo 2020 prima in ospedale riservato ai pazienti covid, poi una seconda volta è stato aperto il reparto Covid. Inoltre lei, insieme ad altri colleghi dell’ospedale camerte si era offerta volontaria per lavorare nel Covid center di Civitanova, dove ha accudito tantissime persone appunto durante i mesi di picco della pandemia.

A Camerino ha curato insieme alla sua equipe migliaia di persone, affette da Covid, con gli anticorpi monoclonali. È stata consigliere comunale a Camerino e provinciale a Macerata. È attiva nel volontariato, è tra i soci fondatori dell’associazione “A cuore aperto”, una onlus che raccoglie fondi per l’ospedale di Camerino. Ora all’età di 66 anni è giunto per lei il momento della pensione, sarà l’inizio di un nuovo percorso che la porterà appunto a godere di quel riposo e svago che la professione medica, praticata senza risparmiarsi, sino ad oggi non le ha consentito.

