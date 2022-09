La Sagra dei sughitti

a “E’ sempre mezzogiorno”

MONTECASSIANO - La kermesse domani dalle 12 sarà protagonista del programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici

29 Settembre 2022 - Ore 14:37 - caricamento letture

Con la fine dell’estate e l’inizio della vendemmia a Montecassiano torna la tradizione con la 47^ edizione de la “Sagra dei sughitti”. Ma quest’anno la ricchezza della tipicità del borgo della valle del Potenza avrà una vetrina nazionale. Domani infatti, alle 12 su Rai 1 i sughitti saranno i protagonisti della puntata di “È sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici.

Un preludio della sagra che quest’anno è nel Gran tour Tipicità e porta con sé altre importanti novità. Non mancheranno i tradizionali appuntamenti con animazione, musica, danza, folklore e la cucina tipica a iniziare dai sughitti (il dolce fatto di mosto, noci e farina di mais), a cui si affiancherà il cooking talk-show di sabato (alle 17): Serena D’Alesio proporrà nel chiostro degli Agostiniani “Lo spettacolo dei sughitti” in collaborazione con la facoltà di Scienze Gastronomiche dell’Università di Camerino, con l’Accademia di Tipicità e con l’Ipseoa “G. Varnelli” di Cingoli che si concluderà con una degustazione guidata (info e prenotazione 320.7404643). Saranno tre le versioni del dolce tipico: quella classica delle nonne montecassianesi, quella dei giovani dell’Istituto alberghiero di Cingoli e quella rivisitata dalla chef D’Alesio. Da oggi a domenica in piazza verrà allestita una vigna con filari, pampini ed uva e tutto il borgo sarà impreziosito da addobbi caratteristici realizzati dalle signore del Cif. La domenica tra i numerosi appuntamenti da non perdere “La Caccia ai tesori arancioni” a cura dell’Ufficio turistico in collaborazione con le Bandiere arancioni del Tci Touring club, si tratta di una data nazionale valida per tutti i borghi arancioni in cui, attraverso una serie di indizi, le squadre potranno conoscere il borgo, i suoi monumenti e riceveranno poi un premio finale, sia per adulti sia per bambini. Per partecipare è necessaria l’iscrizione su https://tesori.bandierearancioni.it/.

Altra novità dell’edizione 2022 della Sagra sarà il gelato ai Sughitti: una rivisitazione del classico dolce al cucchiaio che potrà essere assaporato nella versione da cono o coppetta. La Taverna, piazzale delle Clarisse, sarà aperta da domani a cena quando ci sarà la cena della Vendemmia (su prenotazione), sabato a cena e domenica sarà aperta a pranzo e a cena. Venerdì sera da non perdere lo spettacolo in piazza con il comico Gianni Astone da Colorado Cafè; mentre sabato dopo il cooking talk-show ci sarà “Aperitivo di …Vino in vigna”, un aperitivo da consumare nella piazza accanto ai filari dove verranno posizionate delle sedute e delle botti per ricreare l’ambiente della vigna. La sera invece l’appuntamento sarà con la musica in piazza de “Gli amici di Zio Pecos”. «Per noi – ha evidenziato il sindaco Leonardo Catena – è una bella soddisfazione che un piatto della nostra tradizione come i Sughitti, guadagnino la ribalta nazionale su Rai 1. È indubbiamente un bel riconoscimento per il lavoro fatto in questi anni dall’amministrazione comunale insieme alla Pro loco di Montecassiano che da sempre non si risparmia, mettendo un grande impegno in ogni appuntamento per valorizzare il nostro splendido borgo. Quest’anno con la collaborazione di Tipicità abbiamo cercato di fare un altro passo in avanti valorizzando quella che è la festa più antica di Montecassiano, cercando come partire dalle radici della nostra cucina, offrendo anche uno sguardo futuro alla tradizione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA