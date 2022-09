Controlli dermatologici gratuiti,

in fila per la Giornata della prevenzione

messa in campo da Fisiomed

MACERATA - Apprezzata e affollata l'iniziativa del gruppo medico associato realizzato con la collaborazione di Epaca al Mercato campagna amica. (Articolo promoredazionale)

29 Settembre 2022 - Ore 09:18 - caricamento letture

Apprezzata e affollata l’iniziativa del gruppo medico associati Fisiomed che ha proposto la “Giornata della prevenzione”, in collaborazione con il patronato Epaca Coldiretti di Macerata un appuntamento gratuito ed inedito finalizzato al controllo dermatologico. È stato realizzato al Mercato Campagna Amica di Macerata. Molti maceratesi, in maggioranza adulti, hanno approfittato della possibilità di una visita gratuita e della presenza di una figura stimata come il dermatologo del gruppo Fisiomed, il dottor Massimo Cioccolini. «Si è trattata di una utile opportunità mirata al controllo dei nei –spiega il dottor Cioccolini- dopo la stagione estiva che quest’anno è stata particolarmente lunga e calda. Debbo dire che fortunatamente l’attenzione verso questo aspetto negli ultimi anni è cresciuta, c’è molta più sensibilizzazione da parte dei pazienti verso la prevenzione dai melanomi. Allo screening sono venute soprattutto persone adulte che, d’altronde, dovrebbero farsi controllare almeno una volta l’anno. L’ideale sarebbe comunque fare prevenzione, con una visita, prima di iniziare la stagione di esposizione al sole e di vacanze al mare. Adesso invece andiamo verso i mesi più freddi nei quali ci sono meno rischi per la pelle, l’attenzione andrà riposta semmai verso la corretta idratazione della pelle».

Così Giordano Pellegrini, responsabile provinciale dell’Epaca: «La collaborazione con Fisiomed è nata nel 2015 e va avanti in modo assai proficuo. Annualmente nella nostra provincia presentiamo circa 800 domande relative a malattie professionali. L’ultima iniziativa ha riguardato un settore sul quale, secondo noi, c’è meno informazione o attenzione rispetto alle più comuni malattie osteoarticolari. La pelle invece subisce sempre più danni dall’esposizione continua ai raggi solari o dal contatto con sostanze irritanti». Soddisfatto, infine, l’amministratore unico di Fisiomed, Enrico Falistocco, che da anni è fautore di una filosofia sanitaria e aziendale incline alle collaborazioni con realtà del territorio: «Questa con il Patronato è solo l’ultima di tante che abbiamo iniziato in questi anni e che abbiamo reso sempre più importanti e frequenti. Il nostro motto è più sedi, più servizi, più vicini a te e per riuscirci dobbiamo appunto dare un valore aggiunto alla nostra attività. Secondo noi può avvenire attraverso collaborazioni con enti, associazioni ed altri settori, lavorativi e non, della vita quotidiana».

