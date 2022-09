Rimorchio del tir si ribalta,

chiusa strada ad Appignano

INCIDENTE lungo via Bramante per un mezzo che trasportava mobili. Nessun ferito ma difficoltà a rimuovere il mezzo e liberare la carreggiata

29 Settembre 2022 - Ore 19:36 - caricamento letture

Si ribalta in mezzo alla strada il rimorchio del tir, strada chiusa ad Appignano dalle 15. In corso le operazioni dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e spostare il rimorchio del mezzo articolato che è rimasto poggiato su di una fiancata occupando gran parte della carreggiata di via Bramante, di fronte alla ditta Giessegi. Il conducente, proprio della azienda Giessegi, stava trasportando mobili quando il cassone si è ribaltato lungo la strada bagnata di pioggia. La carreggiata è stata chiusa per diverse ore (alle 19 era ancora off limits) con i vigili del fuoco al lavoro per rimuovere il camion della Giessegi. Non ci sono stati feriti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA